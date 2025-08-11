YouTube koristi AI kako bi utvrdio koliko godina imate. Što ako pogriješi?

Ta će provjera dobi biti masovno uvedena od 13. kolovoza kako YouTube mogao utvrditi je li korisnik tinejdžer ili odrasla osoba. Točnije, želi ustanoviti koriste li ga samo osobe starije od 13 godina. Za korisnike mlađe od toga pretpostavlja se kako su na YouTube Kidsu.

U objavi na blogu u srpnju YouTube je najavio kako će u nadolazećim tjednima početi s uvođenjem strojnog učenja na malom skupu korisnika, posebno kako bi procijenio koliko imaju godina.

Umjetna inteligencija ne obraća nužno pažnju na dob navedenu na korisničkom računu jer taj podatak može biti lažiran.

Umjesto toga, novi programi identificiraju navike povezane s dobnim skupinama. To uključuje stvari poput vrsta videozapisa koje korisnik možda traži, stila videozapisa koje je gledao ili koliko je račun star.

Utvrdi li umjetna inteligencija utvrdi kako je korisnik odrasla osoba, taj korisnik može nastaviti koristiti YouTube kao i obično.

Međutim, zaključi li kako biste mogli biti mlađi od 13 godina, implementirat će zaštite primjerene dobi.

Što znači ako YouTube označi vaš račun kao tinejdžerski?

Nema više personaliziranog oglašavanja: YouTube će vam i dalje prikazivati oglase, ali oni neće biti ciljani na vas na temelju vašeg oglasnog profila, pa ćete manje vjerojatno klikati na oglase.

Alati za digitalno blagostanje: To uključuje podsjetnike za pauzu od YouTubea, pregled vremena provedenog gledajući videozapise, kombiniranje svih obavijesti s YouTubea u jedno upozorenje i onemogućavanje zvukova i vibracija obavijesti.

Zaštitne mjere za preporuke: S tinejdžerskim računom možete otkriti da su neke od vaših preporuka ograničene, poput ograničavanja broja puta koliko možete gledati određenu vrstu videozapisa.

Privatno prema zadanim postavkama: Ako prenesete videozapise na YouTube, platforma će prema zadanim postavkama postaviti prijenos na privatno. YouTube će vam također prikazivati podsjetnike o privatnosti prilikom prijenosa videozapisa ili javnog komentiranja.

Ograničenja poklona: YouTube će ograničiti mogućnost zarađivanja od poklona na vertikalnim prijenosima uživo (streaming uživo s vašeg pametnog telefona).

Što ako YouTubeova umjetna inteligencija pogriješi u vašoj dobi?

Dakle, imate 18 ili više godina, ali iz nekog razloga YouTube misli kako ste maloljetni. Pa, morat ćete dokazati koliko godina imate.

Možete se žaliti, pri ćemu ćete morati predočiti nešto što vas može identificirati kao osobu stariju od 13 godina, poput osobne iskaznice ili kreditne kartice. Prihvatljiv je i autoportret (selfie).

Google planira uvesti svoj sustav za provjeru dobi i na više svojih proizvoda, piše Life Hacker.