Uskoro se otvara najveći europski sajam videoigara, evo što donosi Gamescom 2025

Iako se čini kao da je Summer Game Fest tek nedavno završio, pred nama je još jedan veliki spektakl za ljubitelje videoigara. Gamescom, najveći svjetski gaming sajam, donijet će niz novih najava, a posebnu pozornost privući će otvaranje manifestacije uz Opening Night Live showcase. Očekuje se da će upravo tada biti otkriveni neki od najzanimljivijih nadolazećih naslova. Xbox će tijekom dva dana prenositi sadržaj izravno s pozornice sajma, dok će i drugi izdavači i organizatori imati vlastite prezentacije vrijedne praćenja.

Ovogodišnji Gamescom održat će se od 20. do 24. kolovoza, a organizatori postupno otkrivaju što posjetitelji i gledatelji mogu očekivati od pojedinih programa. Događanje će započeti 19. kolovoza s Opening Night Live programom, koji vodi Geoff Keighley, a koji se pozicionira između njegova dva druga velika događaja – Summer Game Fest Live i The Game Awards.