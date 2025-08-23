Isprobali smo Galaxy Watch 8: Evo što je pokazao na testu

Najnoviji Samsungov sat donosi eleganciju, poboljšane performanse i integraciju AI-a, a prošlogodišnji model nadograđen je na skoro svaki zamisliv način

Samsung je predstavio Galaxy Watch Ultra i njegovim dizajnom oduševio mnoge kombinacijom staklene izbočine s aluminijskom bazom. Ove je godine ista ta filozofija prenesena na standardni Galaxy Watch8 te je donijela ovaj neobični spoj okruglog i kockastog i onima koji možda ne planiraju platiti premijsku cijenu. Ultrino posuđeno ruho Korišteni materijali su, više-manje, isti: aluminijsko kućište sa safirnim staklom, silikonskom narukvicom i malim 'pak' punjačem, kakav smo vidjeli kod Apple Watcha. Ono što, doduše, ovaj pametni sat čini jako privlačnim velik je broj opcija i jako lijepa integracija s ostatkom Samsungova ekosustava. Također, ako imate iPhone i tražite alternativu Appleovoj ponudi, ne brinite - Galaxy Watch8 radi i na iOS-u.

Sat pored kompatibilnosti s više platformi donosi nekoliko osnovnih tehničkih prednosti i nadogradnji koje ga čine konkurentnim na tržištu. Za početak, pod poklopcem se nalazi nešto veća baterija od prošlogodišnje, što znači da između punjenja može izdržati dan do dan i pol (ako ne vježbate ili koristite napredne komunikacijske funkcije). Uređaj je dostupan u dvije veličine, 40 i 44 milimetra, te u srebrnoj i grafitnoj boji. Srebrna verzija dolazi s bijelim remenom, koji se s telefonom spaja magnetski, dok tamnosiva, koju sam imao priliku testirati, dolazi s remenom boje kućišta, što je prilično cool. Također je dostupan u malo skupljoj LTE ili malo jeftinijoj Wi-Fi verziji.

Kakav je u praksi? Galaxy Watch8 je zahvaljujući mekoj silikonskoj narukvici i relativno maloj težini vrlo ugodan za nošenje. Slova na ekranu su dovoljno velika i svijetla pa ne morate škiljiti da biste pročitali ono što piše te nudi velik broj opcija koje se mogu modificirati, poput praćenja fitnesa, korisnih aplikacija, Google Asistenta i tako dalje. Ovogodišnji Galaxy Watch također donosi velik broj značajki, a one uključuju sve od coachinga za trčanje do praćenja sna i vaskularnog opterećenja.

One UI 8 Watch, temeljen na Android Wear OS-u 6, vrlo je elegantno rješenje koje, pored bočnih tipki i swipe gesti, vješto koristi spinning bezel, a on je ovaj put daleko opipljiviji s obzirom na to da cijeli ekran 'strši' iz kućišta. Sat također solidno radi s Geminijem, nudeći konverzacijski pristup AI-u uz, bar zasad, mješovite rezultate. Uređaj je otporan na prašinu i ronjenje do 50 metara dubine, što znači da ga bez problema možete ponijeti na bazen ili triatlon. Sve se ovo zaokružuje u vrlo ugodno radno iskustvo s minimalnom količinom trzanja i visokom razinom stabilnosti.

Dizajn je dobar, ali... No stvar koja me malo zabrinula tijekom nešto više od tjedna testiranja je koliko je zapravo dobra ideja izbočenog ekrana. Satovi, bili oni pametni ili ne, imaju nezgodnu tendenciju zapinjanja za vrata i police, a s obzirom na to da se rub zaslona ovog modela milimetar nalazi iznad aluminijskog kućišta, skoro sam siguran da će mnogi korisnici, pogotovo oni manje spretni, razbiti ekran. Druga stvar koja nije vezana uz dizajn, ali je i dalje vrijedna spomena je baterija – premda je bolja od prošlogodišnje, ne čini baš veliku razliku. Sat ćete spajati na punjač svaku večer i to je nešto na što se morate naviknuti. Osim toga, realno, nemam baš previše razloga ne preporučiti Galaxy Watch8. Radi se o lijepom, brzom, svestranom i modernom modelu za sve vlasnike Samsungovih telefona koji traže kompetentan nosiv uređaj s daškom, uf, umjetne inteligencije.

