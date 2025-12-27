Tiha tipkovnica za gejming i posao: Isprobali smo Epomaker x AULA EA75 Max

Kolaboracija dva brenda rezultirala je tihom gejmerskom tipkovnicom koja je skrojena za, recimo to tako, vrlo specifične ukuse

Kolaboracije proizvođača tipkovnica uvijek su bile zanimljiva stvar. Nedavna suradnja Epomakera i Aule, 75-postotni EA75 Max, sveobuhvatna je plastična tipkovnica srednje klase koja po startnoj cijeni od oko 80 eura donosi gejmerske značajke uz relativno tiho tipkanje. I dalje se, naravno, radi o nečemu što je objektivno glasnije od standardnih membranskih tipkovnica, no zahvaljujući višeslojnoj zaštiti od buke, osmišljeno je tako da komplimentira osjećaju tipkanja, umjesto da živcira svaku drugu osobu na do pet metara udaljenosti.

Tiho, ali i dalje ugodno tipkanje Ovome doprinose linearni prekidači Leobog Reaper s relativno osjetnim otporom i glatkim prijelazom blago produbljene točke aktuacije. Pod gore navedenim gejmerskim značajkama podrazumijevam na prekidače ugrađenu disperziju svjetla koja pojačava RGB efekte, anti ghosting i relativno nisku radnu latenciju kad je tipkovnica spojena putem USB-a. Što se konstrukcije tiče, EA75 Max je relativno kompaktna plastična periferija koja se dobro drži na stolu tijekom tipkanja zahvaljujući gumenim osloncima, makar se po potrebi može dodatno nagnuti zahvaljujući dvostupanjskim plastičnim nožicama. Osobno sam ostao pri 'zadanim' postavkama jer su mehaničke tipkovnice same po sebi relativno povišene i nagnute, a i zbog same činjenice da EA75 Max koristi profil tipki Cherry, uglavnom prilagođen vrlo specifičnom kutu tipkanja.

Stilski izbori Tipkovnica također dolazi s prilično velikim plastičnim knobom, koji tiho klikće pri okretanju i samim time podliježe određenim ukusima koji se, iskreno, baš i ne poklapaju s mojima - no, s druge strane, lijepo je usklađen sa sivo-žutom kolor šemom samih tipki.

Štedljivost se također da doslovce iščitati iz legendi na PBT tipkama, a one na Esc, Shift i Enter izgledaju kao da ih je pisao pijani mornar. Gejmerskom identitetu doprinosi i mali ekran u koji, među ostalim, putem posvećenog softvera (tipkovnica ne podržava VIA ni QMK) možete uploadati gifove i sličice domaće proizvodnje.

Modifikacija i popravci Prekidače je relativno lako mijenjati zahvaljujući opciji hot-swap, no neke veće modifikacije tipkovnice zahtijevaju dodatni napor, pogotovo ako, kao i ja, odlučite otvoriti je kako biste mazivom i ljepljivom trakom riješili problem relativno tihog, ali osjetnog zveckavog zvuka stabilizatora na razmaku i shiftu. Što se dugotrajnosti rada tiče, tu u priču ulazi onaj Max iz naslova: za napajanje je zaslužna baterija od 8000 mAh, nadogradnja prošle iteracije EA75, koja to osigurava - pogotovo ako zbog štednje isključite RGB efekte.

Dobar izbor - ako volite takve stvari Sve u svemu, ova 75-postotna tipkovnica je, uzmemo li u obzir cijenu, pristojan izbor ako cijenite dugotrajnu bateriju, tiho tipkanje i raskošan RGB. Cijena od oko 80 eura na kraju priče neminovno nameće ideju usporedbe s nekim drugim modelima, no vjerujem da će mnogim kupcima koje privuče prijelomni faktor pri kupnji ipak biti specifičan izgled i sitni (ali bitni) dizajnerski detalji.

Epomaker X AULA EA75 Max Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina







