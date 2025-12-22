Što donosi novi Galaxy Z Fold8? Insajderi najavljuju zanimljiva poboljšanja

Prema dostupnim informacijama, Samsung planira zadržati glavnu kameru od 200 megapiksela , koja je uvedena s modelom Galaxy Z Fold7, kao i standardne selfie kamere od 10 megapiksela. Istodobno, postoji mogućnost da će podzaslonska kamera biti u potpunosti uklonjena , nakon što je godinama bila kritizirana zbog slabije kvalitete fotografija u usporedbi s klasičnim rješenjima, kažu iz Digital Trendsa .

Samsung navodno priprema novo značajno poboljšanje kamera za svoj sljedeći preklopni pametni telefon, Galaxy Z Fold8. Prve informacije o nadogradnji stižu s portala GalaxyClub te spominju nekoliko zahvata koji bi telefon mogli približiti premijskoj Galaxy S seriji.

Promjene se očekuju kod sekundarnih kamera. Galaxy Z Fold8 bi trebao dobiti telefoto kameru od 12 megapiksela s 3x optičkim zumom, što predstavlja nadogradnju u odnosu na dosadašnje modele. Isti ili vrlo sličan senzor navodno se planira i za budući Galaxy S26 Ultra, što bi dodatno smanjilo razlike između Samsungovih 'Ultra' i preklopnih uređaja.



Najveće poboljšanje moglo bi se odnositi na ultraširokokutnu kameru. Prema izvješću, Samsung razmatra zamjenu postojećeg senzora od 12 megapiksela znatno snažnijim senzorom od 50 megapiksela. Takva promjena riješila bi jednu od glavnih slabosti Fold serije u usporedbi s klasičnim flagship pametnim telefonima.



Ako se ove informacije pokažu točnima, Galaxy Z Fold8 dodatno bi se približio vrhunskim Samsungovim modelima po pitanju fotografskih mogućnosti, uz znatno manje kompromisa nego što je to dosad bio slučaj kod preklopnih uređaja.



Očekuje se da će Galaxy Z Fold8 biti predstavljen sredinom 2026. godine. Kao i kod svih ranih glasina, konačne specifikacije mogle bi se promijeniti prije službenog predstavljanja.

