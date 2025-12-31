SAD odobrio izvoz opreme za proizvodnju čipova u kineske pogone Samsunga i SK Hynixa

Američka vlada sada je uvela sustav prema kojem će odobrenja za izvoz opreme za proizvodnju čipova u Kinu izdavati na godinu dana, kazao je jedan od izvora.

Od 2020. godine SAD je počeo ograničavati izvoz proizvoda iz sektora proizvodnje čipova u Kinu, a početkom ove godine Washington je odlučio ukinuti izuzeća od obveze posjedovanja izvozne licence za takve proizvode koja su ranije bila dodijeljena nekim tehnološkim kompanijama.

Među kompanijama kojima su ranije bila odobrena izuzeća od izvoznih ograničenja bili su Samsung i SK Hynix te tajvanski TSMC. No odredba prema kojoj je tvrtkama izuzeće odobreno, pod nazivom 'potvrđeni status krajnjeg korisnika', ukida se 31. prosinca, što znači da će im za isporuke američkih alata za proizvodnju čipova u tvornice u Kini sada biti potrebne američke izvozne dozvole.

Iz Samsunga i SK Hynixa odbili su komentirati situaciju, dok TSMC nije odmah odgovorio na Reutersov upit. Američko ministarstvo trgovine nije bilo dostupno za komentar izvan radnog vremena, napominje Reuters.

Nastojeći ograničiti kineski pristup naprednoj američkoj tehnologiji, kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa preispituje izvozne kontrole koje su, prema mišljenju dužnosnika kabineta, bile preblage tijekom mandata predsjednika Joea Bidena.

Samsung Electronics i SK Hynix zauzimaju prvo i drugo mjesto na ljestvici najvećih svjetskih proizvođača memorijskih čipova, a Kinu smatraju jednom od ključnih proizvodnih baza, osobito kad je riječ o klasičnim memorijskim čipovima, čije su cijene poskočile zbog potražnje iz podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju i tijesne opskrbe.