Infobip kroz program Startup Tribe podržao tisuće startupova u više od 120 zemalja

Lucija Reić, Startup Ecosystem Lead u Infobipu, poručila je: 'U prvih pet godina naš program Startup Tribe pomogao je novim i ambicioznim tvrtkama da ostvare svoje ciljeve i razviju poslovanje, koristeći prednosti naše globalne komunikacijske platforme. Povodom 20. obljetnice Infobipa, želimo pomoći startupovima i scaleupovima koje podržavamo da i sami uspješno posluju desetljećima, uz pristup našim uslugama te globalnoj mreži investitora, fondova i akceleratora.'

Uklanjanjem potrebe za izgradnjom vlastite globalne komunikacijske infrastrukture, Infobip startupovima i scaleupovima omogućuje fokus na ono najvažnije – razvoj proizvoda i rast poslovanja. Kroz pouzdanu i skalabilnu platformu, startupovi mogu jednostavnije upravljati komunikacijom s korisnicima na različitim kanalima te brže odgovarati na zahtjeve tržišta. Među tvrtkama kojima je Startup Tribe pomogao u rastu i razvoju je i Crumbs, poznata hrvatska aplikacija koja doprinosi smanjenju otpada uzrokovanom viškom hrane.

'Infobip je za Crumbs iznimno vrijedan partner koji nam pomaže unaprijediti i pojednostaviti komunikaciju s korisnicima kako rastemo. Startup Tribe pokazao se kao snažan sustav podrške, ne samo kroz tehnologiju, već i kroz mentorstvo, mrežu kontakata i stvarno razumijevanje potreba startupova. Uz Infobip kao našu glavnu komunikacijsku platformu, možemo pouzdanije razvijati angažman korisnika kroz različite kanale, pritom zadržavajući brzo, personalizirano i dosljedno korisničko iskustvo. Kako Crumbs nastavlja rasti, Infobip vidimo kao ključnog partnera u izgradnji komunikacijske infrastrukture koja može rasti zajedno s nama', rekao je Antonio Matušan, osnivač i direktor platforme Crumbs.hr.

Startupovi i scaleupovi zainteresirani za sudjelovanje u programu Startup Tribe mogu se prijaviti putem službene stranice, gdje dobivaju pristup Infobipovoj komunikacijskoj infrastrukturi, tehničkoj podršci i mentorstvu, bez naknade.