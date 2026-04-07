Prilike za hrvatske startupove: Šest mjesta za New York i rad s mentorima iz Googlea i Microsofta

Tako će startupovi dobiti priliku za rad s mentorima iz Microsofta, Slidebeana, Goldman Sachsa, Columbia StartupLaba, Googlea, tvrtke Monday.com, LinkedIna, Antlera i Infobipa, prolazit će kroz radionice skrojene prema stvarnim izazovima njihova poslovanja te svoje ideje predstaviti investitorima na jednoj od vodećih regionalnih tech konferencija – Infobip Shift.

Prijaviti se mogu svi startupovi sa sjedištem u Hrvatskoj koji imaju najmanje dva osnivača starija od 21 godinu i razvijen osnovni proizvod (MVP) ili prve korisnike na tržištu. Odabrani startupi sudjeluju bez ikakvih troškova i bez ustupanja vlasničkog udjela – Scale 2.0 u potpunosti pokriva putovanje, smještaj i sam program, navodi Infobip u priopćenju.

'Startup akceleratori obično traže postotak udjela u startupu i upravo se tu Scale 2.0 ističe jer je više od startup programa. To je prostor gdje smo zaista stvorili, te i dalje održavamo, bliske odnose s osnivačima startupa, pratimo njihov rast te im i dalje pomažemo sa svim novim pothvatima. Radili smo s 12 startupa u Vodnjanu, a šest ih je odabrano za intenzivni tjedan u New Yorku, gdje su imali priliku ne samo stvoriti bitne odnose s mentorima i investitorima, već su i zaista osjetili taj njujorški način života. Ovogodišnje izdanje bit će još bogatije zahvaljujući proširenom timu mentora i investitora. Željno iščekujemo nove prijave i nove priče koje ćemo zajedno pisati', izjavila je Lucija Reić, Startup Ecosystem Lead u Infobipu.

Prošlogodišnji polaznici opisivali su iskustvo kao prekretnicu, ne samo u poslovnom, već i u osobnom smislu. Tijekom programa testirali su vlastite granice, dobivali konkretne povratne informacije i savjete od investitora te stekli vrijedne kontakte koji su im pomagali u daljnjem razvoju. Vrijednost ovog poduzetničkog inkubatora potvrdili su i danas uspješni startupi koji su prošli program u ranim fazama razvoja, uključujući CircuitMess, Orqu, Airt.ai, NuoTwo i Robotiq.ai.



'Sudjelovanje u Scale 2.0 programu za xolvi je bilo iznimno vrijedno iskustvo koje nam je otvorilo prostor za promišljanje vlastitog rasta iz šire, globalne perspektive. Dobili smo priliku preispitati kako gradimo proizvod, kako komuniciramo vrijednost i kako se pozicioniramo prema tržištu i investitorima. Posebno nam je značilo biti dio okruženja u kojem se otvoreno dijele iskustva i konkretni savjeti ljudi koji razumiju startup put. Scale 2.0 nam nije donio samo korisne uvide i kontakte, nego i potvrdu da ono što gradimo ima potencijal daleko izvan lokalnog okvira. I naravno, fantastične ljude koji su bili dio programa i organizacije', izjavila je Mirna Horvat, suosnivačica i direktorica Leapwisea i xolvija.

Odabranih 12 startupa ove godine očekuje intenzivni bootcamp u Vodnjanu s fokusom na tri ključna područja: razvoj proizvoda, go-to-market strategija i priprema za međunarodno tržište. Nakon Vodnjana, 6 najboljih startupa putuje u New York na tjedan pun networking događaja, susreta s investitorima i javnih prezentacija.



Prijave su otvorene na službenoj stranici Infobip Startup Tribea i EGC-a. Rok za prijavu je 19. travnja, a odabrani startupi bit će objavljeni 28. travnja.