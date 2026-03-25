Pad popularnosti Fortnitea: Epic otpušta više od 1000 zaposlenika

Epic Games najavio je otpuštanje više od 1000 zaposlenika nakon pada angažmana u svojoj najpoznatijoj igri Fortnite . To je otprilike 20 posto preostale radne snage tvrtke. Riječ je o najnovijem valu otkaza u industriji videoigara koja se suočava s usporavanjem rasta u uvjetima ekonomske neizvjesnosti.

Izvršni direktor Tim Sweeney poručio je zaposlenicima da će rezovi, s više od 500 milijuna dolara ušteda smanjenjem troškova za vanjske suradnike, marketing i nepopunjena radna mjesta, pomoći kompaniji da se dovede u 'stabilniju poziciju'.

Sweeney je istaknuo da su se suočili s izazovima u održavanju stalne popularnosti Fortnitea. 'Imali smo poteškoća u isporuci dosljedne čarolije Fortnitea', dodajući da aktualni tržišni uvjeti nikad nisu bili ekstremniji. Naglasio je i da otkazi nisu povezani s umjetnom inteligencijom.

Ovo je drugi veliki val otpuštanja u Epic Gamesu u posljednje tri godine, nakon što je u rujnu 2023. godine tvrtka otpustila oko 830 zaposlenika, što je činilo približno 16 posto radne snage. Širi sektor videoigara također je pod pritiskom. Electronic Arts nedavno je otpustio stotine radnika i otkazao razvoj nove igre iz serijala Titanfall, a rezovi u Amazonu zahvatili su i njegov gejming odjel, piše Engadget.