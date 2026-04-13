Infobip obilježava 20 godina poslovanja: 'Ulazimo u naše najambicioznije razdoblje'

'Dvadeset godina daje vam perspektivu. Svjedočili smo evoluciji komunikacije od SMS-a, preko višekanalnih rješenja do konverzacijskog AI-ja, a ono što dolazi predstavlja najveću transformaciju dosad. Posljednja dva desetljeća gradili smo globalnu infrastrukturu i povjerenje klijenata koje era agentnog AI-ja zahtijeva, a sada ulazimo u naše najambicioznije razdoblje ', rekao je suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić.

Osnovan 13. travnja 2006. u Vodnjanu inicijativom Silvija Kutića i Izabela Jelenića uz početni zajam od 25.000 eura, Infobip je organskim rastom dosegnuo vrijednost od milijardu dolara i prije prvog vanjskog financiranja 2020. godine. Tvrtka je od osnovnih SMS usluga kroz godine narasla do višekanalne komunikacijske platforme.

Dodao je, kako će prema sadašnjim predviđanjima Infobipa, upravo agentni AI obilježiti sljedeće desetljeće korisničke komunikacije.

Naime, kako su naveli iz kompanije, osobni AI agenti autonomno će upravljati složenim korisničkim interakcijama, od rezervacija putovanja do rješavanja problema s naplatom, a do 2030. će komunicirati izravno s AI sustavima brendova.

Prema nekim procjenama, do 2028. AI agenti brojčano će nadmašiti ljudske prodajne predstavnike za deset puta, no manje od 40 posto njih izvijestit će o povećanju produktivnosti zahvaljujući AI agentima. Također, istraživanje provedeno u suradnji s MIT-om pokazuje da trenutačno samo pet posto GenAI pilot-projekata donosi mjerljivu poslovnu vrijednost, dok su fragmentirani podaci i nepovezani sustavi glavni izazovi.

Na temelju više od dva desetljeća iskustva i vlastitih podataka, Infobip ističe da će u eri agentnog AI-ja uspjeti one kompanije koje ostanu najbliže krajnjem korisniku. Stoga, tvrtka trenutno radi i na povezivanju namjera pretraživanja direktno s RCS poslovnom komunikacijom (Rich Communication Services for Businesses), čime se omogućuje interakcija u stvarnom vremenu izravno iz rezultata pretraživanja. Očekuje se da će do 2030. takav kontekstualni pristup prilagođen svakom kanalu postati standard u komunikaciji svakog brenda.

'Kada smo registrirali tvrtku, trgovački sud je u početku odbio naziv. Morali smo objasniti zašto smo odabrali ‘info’ i ‘bip’, ističući kako ‘bip’ predstavlja prepoznatljiv zvuk poruke na danas već nostalgičnoj Nokiji 3310. Upravo to zagovaranje ideja prije nego što ih svijet prepozna je ono što smo oduvijek radili i što radimo i danas s agentnim AI-jem', rekao je suosnivač i tehnički direktor Infobipa Izabel Jelenić.