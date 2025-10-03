Indiana Jones i Lara Croft su nam lagali? Evo kako su zapravo faraoni čuvali svoje grobnice

Projektanti i graditelji piramida bili su svjesni opasnosti od lopova koje bi moglo privući neprocjenjivo blago pokopano s faraonima, no egiptolozi tvrde da se protiv njih nisu borili klopkama, nego su, kako piše portal Live Science , jednostavno izgradili iznimno kompliciran način ulaska u grobnice.

Nije sasvim jasno otkud je došla teorija o zamkama u piramidama, ali se proširila na sve strane i postala skoro općeprihvaćena. Može ih se vidjeti i u brojnim djelima popularne kulture, od spomenutih filmova o Indiani Jonesu do igrica s Larom Croft. Znate već kako su izgledale: obično neki lažni zid ili pod koji bi se otvarali zbog pogrešnog koraka i ubijali uljeze kopljima ili vješanjem.

'Egiptolozi ne znaju za zamke jer ne bi bile efikasne u zaustavljanju lopova', objasnio je za Live Science egiptolog Rolf Krauss. Naime kradljivci blaga iz grobnica obično su radili u grupama, a nema te zamke koja može zaustaviti sve. Možda bi stradao jedan ili dvojica, ali drugi bi nesmetano prošli. A nikad nisu radili sami jer se u grobnice poput piramida i ne može provaliti nikako drukčije nego timskim radom.

Arhitektonske prepreke

I onda dolazimo do arhitektonskih prepreka.

Drugi egiptolog, Reg Clark, specijaliziran za sigurnost u drevnim grobnicama, o čemu je napisao i knjigu 'Securing Eternity: Ancient Egyptian Tomb Protection from Prehistory to the Pyramids', kaže da su piramide građene s primarnim ciljem zaštite faraonove grobnice. Prije njih vladari su pokapani u grobnicama ravnog krova i četvrtaste gradnje, zvanim mastaba, u koje je bilo lako provaliti. Kod piramida to nikako nije bio slučaj, najviše zbog ogromne mase i otpornog materijala koji su osiguravali visoku razinu zaštite unutrašnjosti.

Kad bi faraon bio pokopan, svi prolazi i ulazi u piramidu bili su blokirani. Ima, uz to, prolaza koji ne vode do pogrebne komore i namjena im je nepoznata, uz mogućnost da su izgrađeni samo da bi zavarali provalnike. Baš blokiranje prolaza bilo je najveća opasnost za uljeze. I ne samo za njih: poznat je slučaj ekspedicije koja je u pedesetim godinama prošlog stoljeća istraživala piramidu iz treće dinastije u Sakari. Dok su čistili glavni ulaz, blokovi iz konstrukcije urušili su se, ubili jednog i ozlijedili dvojicu kopača. Da bi blokirali prolaze, Egipćani su koristili klizeće kamene blokove.

Sustav kažnjavanja provalnika

Ono što je mnoge navelo na priče o čarobnim zamkama možda su natpisi na nekim piramidama, a koje obično zovu 'čarobne riječi za zaštitu' ili 'tekstovi s piramida'. No ti tekstovi nisu tu da bi prokleli pljačkaše grobnica, nego da bi štitili pokojnog faraona dok traži svoj put kroz zagrobni život. Jedna od rečenica glasi: 'Ozirise, odnesi sve koji mrze faraona i govore zlo protiv njegova imena.'

A stari Egipćani još su u njihovo doba imali razrađen sustav kažnjavanja provalnika u grobnice. Tako tekst, nastao u 12. ili 11. stoljeću prije Krista, upućuje da je kazna za pljačkanje grobnice bilo odsijecanje nosa i ušiju.

Unatoč svim tim mjerama, zaštita često nije uspijevala. Mnogo je grobnica, među njima je i Keopsova piramida, koje su opljačkane ili u antici ili u srednjem vijeku. Na koncu su za vrijeme 18. dinastije (od 16. do 13. stoljeća prije Krista) Egipćani prestali graditi kraljevske piramide i počeli pokapati faraone u Dolini kraljeva, možda i zbog lakše zaštite grobnica. No ni to nije zaustavilo lopove i većina grobnica na tom području je opljačkana. Srećom, neke – najpoznatija je ona Tutankamonova – ipak su sačuvane.