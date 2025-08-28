Znanstvenici potvrdili: Bakine i mamine juhe doista pomažu kod prehlade i gripe

Autorica Sandra Lucas sa Sveučilišta zapadne Škotske analizirala je više od deset tisuća zapisa i pronašla četiri kvalitetne studije koje su uključivale 342 sudionika i proučavanje učinka različitih vrsta juhe, od pileće do ječmene. Podaci možda i nisu masovni, ali pojavili su se neki vrlo obećavajući dokazi.

Portal The Conversation nedavno je objavio zanimljivu studiju u kojoj su analizirani znanstveni dokazi o ulozi juhe u oporavku od akutnih respiratornih infekcija kakve su prehlada i gripa, ali i covid.

Jedna od tih studija, primjerice, otkrila je da su se ljudi koji su jeli juhu oporavili dva i pol dana brže od onih koji je nisu konzumirali. Simptomi poput začepljenog nosa, bolnog grla ili malaksalosti bili su blaži, a neki od ispitanika su i prilikom testiranja krvi imali niže razine markera koji ukazuju na upalne procese i borbu organizma s infekcijom.

Preciznije, oni koji su jeli juhu imali su niže razine dvaju proteina koji su 'okidač' za upale, a to su interleukin-6 i TNF-α. Iz toga se izvlači zaključak da juha može umiriti pretjerani imunološki odgovor organizma, pa su onda i simptomi potencijalno manje ozbiljni, a oporavak lakši.

Nažalost, nijedna od ovih studija nije istražila kako juha djeluje na svakodnevne posljedice akutnih respiratornih infekcija, recimo hoće li biti dovoljno da pacijent nekoliko dana ostane kod kuće ili će morati u bolnicu. To će tek trebati otkriti buduća istraživanja pa se bolje posvetiti pozitivnim aspektima konzumiranja juhe.

Jelo bogato nutrijentima

Prvo, riječ je o jelu koje je toplo, hidratizira nas i obično je bogato nutrijentima. Sastojci koji inače idu u juhu, poput luka ili lisnatog povrća, imaju osobine koje su antiupalne i podržavaju imunološki sustav. Toplina juhe također ublažava sekret, umiruje bolno grlo i općenito donosi umirenje tijekom bolesti.

Ima nešto i u jakim kulturološkim aspektima takve skrbi: kad ljudi jedu nešto što im ne pomaže samo u zadovoljavanju apetita, nego i u svjesnoj konzumaciji koja je dio 'upravljanja' bolešću i olakšavanja oporavka. U brojnim domaćinstvima hrana služi kao 'lijek' ne samo zbog svojih sastojaka, nego i zato što pokazuje skrb za oboljelog i njegovo vraćanje u rutinu.

Zato roditelji i jesu često prva linija obrane protiv ovakvih oboljenja, prije nego se pacijenti obrate liječniku. Jednostavno: takvi 'lijekovi' su sigurni, može im se vjerovati i dio su nečijeg odgoja i normi u zajednici. A onda sve to poboljšava povjerenje i povećava ugodu.

Ne treba zanemariti ni smanjivanje ovisnosti o ionako preopterećenom zdravstvenom sustavu te ponekad nepotrebnim lijekovima poput antibiotika. Sva lakša oboljenja itekako se mogu sigurno liječiti kod kuće. A juhu je lako skuhati, manje-više svi je mogu sebi priuštiti, sigurna je za većinu i široko je prihvaćena kao sredstvo za oporavak i utjehu.

Jasno, uz potrebu za daljnjim istraživanjima, valja zapamtiti: nema te juhe koja može zamijeniti lijekove. No, uz odmor, tekućinu i poneki paracetamol, može biti jednostavno sredstvo za ublažavanje simptoma i oporavak.