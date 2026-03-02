Zašto ljudi pozivaju na bojkot ChatGPT-ja? Evo što trebate znati

Sporazum omogućuje postavljanje modela te tvrtke unutar tajnih vladinih mreža, što je izazvalo negativne reakcije na društvenim mrežama i u tehnološkim zajednicama.

Negativne reakcije nisu vezane samo uz jedan ugovor, već odražavaju širu i rastuću napetost zbog toga kako bi umjetna inteligencija trebala biti korištena u obrani, obavještajnim službama i nadzoru.

Ubrzo nakon toga pojavio se pokret Cancel ChatGPT. Pojedini korisnici otkazuju pretplatu u znak prosvjeda, optužujući OpenAI za kompromitaciju etičkih načela zbog suradnje s vojskom. Prava rasprava ipak se vodi o vojnoj umjetnoj inteligenciji, a ne o toj jednoj tvrtki.

Tvrtka Anthropic odbila je prihvatiti slične uvjete Pentagona, navodeći zabrinutost zbog masovnog nadzora i autonomnog oružja. Odbijajući ublažiti zaštitne mjere, riskirali su gubitak velikog ugovora s državom, zbog čega su dobili pohvale kritičara vojne umjetne inteligencije.

Podjela među radnicima

OpenAI tvrdi da njegov sporazum s Pentagonom uključuje zaštitne mjere koje zabranjuju masovni nadzor, autonomno oružje i automatizirane odluke s visokim ulozima. Sam Altman inzistira na tome da suradnja s vladama pomaže u oblikovanju odgovorne upotrebe umjetne inteligencije.

Kritičari, međutim, ostaju oprezni, napominjući da bi legislativa poput američkog Zakona o patriotizmu mogla s vremenom omogućiti širenje programa nadzora. Rasprava o tome proširila se tehnološkom industrijom te je više od 200 zaposlenika Googlea i OpenAI-a potpisalo otvoreno pismo u kojem pozivaju na stroža ograničenja vojne upotrebe umjetne inteligencije, pokazujući koliko su čak i radnici u području AI-a podijeljeni po tom pitanju.

Ovaj trenutak označava moguću prekretnicu u načinu na koji gledamo tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom jer se etička pitanja prebacuju s apstraktnih rasprava na stvarna partnerstva s vladama i nacionalnu sigurnost. Bez obzira na to hoće li pokret Cancel ChatGPT trajati ili će nestati, razgovor o umjetnoj inteligenciji očito se mijenja u smjeru postavljanja granica, piše Digital Trends.