HT pokreće T Business Akademiju - besplatne edukacije za poduzetnike diljem Hrvatske

L. Š.

23.03.2026 u 10:56

T Business akademija
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatski Telekom
Hrvatski Telekom pokrenuo je T Business Akademiju 2026, značajno prošireni nastavak Akademije Poslovni START kroz koju je u 2025. prošlo više od 4.000 sudionika i 300 tvrtki iz cijele Hrvatske. Program je namijenjen mikro i malim poduzećima te obrtnicima, a novo izdanje otvorit će prvo od šest regionalnih događanja 25. ožujka u Splitu. Kroz cijelu godinu slijede događanja u Rijeci, Puli, Osijeku, Zadru i Zagrebu

Dok je prošlogodišnji program bio usmjeren na tvrtke u počecima poslovanja, T Business Akademija 2026 širi fokus na sve poduzetnike koji žele digitalnu nadogradnju, od onih koji tek kreću s poslovanjem do etabliranih. Program obuhvaća šest edukacija uživo, preko 20 webinara i digitalnih sadržaja za samostalno učenje, stručne panele s lokalnim poduzetnicima te, kao novost u 2026., natječaj za mentorski program u sklopu kojeg odabrane tvrtke dobivaju jedinstvenu priliku cjelogodišnjeg rada s iskusnim mentorima. Uz to, i ove se godine održava natječaj za najbolju poslovnu ideju s nagradom od 5.000 eura.

Sadržaj je organiziran oko tri okosnice: primjena umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju, digitalizacija poslovnih procesa i kibernetička sigurnost. Osim toga, Akademija pokriva teme poput fiskalizacije 2.0, EU fondova za digitalizaciju, produktivnosti te financijske pismenosti, s konkretnim alatima i primjerima prilagođenima hrvatskom tržištu.

'U proteklih godinu dana izgradili smo nešto čega u Hrvatskoj dosad nije bilo, cjelovit ekosustav podrške digitalnoj preobrazbi hrvatskog društva. Pokrenuli smo „AI ti to možeš“ kako bi svaki građanin mogao razumjeti i koristiti umjetnu inteligenciju. Uložili smo više od 1,2 milijarde eura u infrastrukturu u posljednjih pet godina koja to omogućuje. A sada s T Business Akademijom zatvaramo krug jer poduzetnicima nije dovoljno imati pristup tehnologiji, trebaju i znanje kako je pretvoriti u poslovni rezultat. Ove godine ne radimo samo edukaciju, gradimo zajednicu poduzetnika koji jedni od drugih uče, s mentorima koji ih prate cijelu godinu i s natječajem koji najbolje ideje nagrađuje kapitalom za rast. To je naša vizija, da Hrvatski Telekom bude partner koji i pokreće i povezuje', istaknula je Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma.

Program se provodi u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK) kao institucionalnim partnerom, Zagrebačkom školom ekonomije i managementa (ZŠEM), Halpetom, Zagrebačkom bankom te Honorom. Stručne sadržaje isporučuju HT-ovi i Combisovi stručnjaci te niz javnih osoba i prepoznatljivih eksperata za određeno područje.

Raspored regionalnih događanja u 2026.:

  • Split - 25. ožujka,
  • Rijeka - 22. travnja,
  • Pula - 20. svibnja,
  • Osijek - 17. lipnja,
  • Zadar - 14. listopada i
  • Zagreb - 2. prosinca.

Svako događanje uključuje tri stručna predavanja, panel-diskusiju s lokalnim poduzetnicima te mogućnost umrežavanja. Paralelno, od ožujka do prosinca održat će se i više od 20 besplatnih webinara dostupnih svim prijavljenim sudionicima putem web platforme T Business Akademije, a zainteresirani se trebaju registrirati i prijaviti.

