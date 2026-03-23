HT pokreće T Business Akademiju - besplatne edukacije za poduzetnike diljem Hrvatske

Dok je prošlogodišnji program bio usmjeren na tvrtke u počecima poslovanja, T Business Akademija 2026 širi fokus na sve poduzetnike koji žele digitalnu nadogradnju, od onih koji tek kreću s poslovanjem do etabliranih. Program obuhvaća šest edukacija uživo, preko 20 webinara i digitalnih sadržaja za samostalno učenje, stručne panele s lokalnim poduzetnicima te, kao novost u 2026., natječaj za mentorski program u sklopu kojeg odabrane tvrtke dobivaju jedinstvenu priliku cjelogodišnjeg rada s iskusnim mentorima. Uz to, i ove se godine održava natječaj za najbolju poslovnu ideju s nagradom od 5.000 eura.

Sadržaj je organiziran oko tri okosnice: primjena umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju, digitalizacija poslovnih procesa i kibernetička sigurnost. Osim toga, Akademija pokriva teme poput fiskalizacije 2.0, EU fondova za digitalizaciju, produktivnosti te financijske pismenosti, s konkretnim alatima i primjerima prilagođenima hrvatskom tržištu.

'U proteklih godinu dana izgradili smo nešto čega u Hrvatskoj dosad nije bilo, cjelovit ekosustav podrške digitalnoj preobrazbi hrvatskog društva. Pokrenuli smo „AI ti to možeš“ kako bi svaki građanin mogao razumjeti i koristiti umjetnu inteligenciju. Uložili smo više od 1,2 milijarde eura u infrastrukturu u posljednjih pet godina koja to omogućuje. A sada s T Business Akademijom zatvaramo krug jer poduzetnicima nije dovoljno imati pristup tehnologiji, trebaju i znanje kako je pretvoriti u poslovni rezultat. Ove godine ne radimo samo edukaciju, gradimo zajednicu poduzetnika koji jedni od drugih uče, s mentorima koji ih prate cijelu godinu i s natječajem koji najbolje ideje nagrađuje kapitalom za rast. To je naša vizija, da Hrvatski Telekom bude partner koji i pokreće i povezuje', istaknula je Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma.

Program se provodi u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK) kao institucionalnim partnerom, Zagrebačkom školom ekonomije i managementa (ZŠEM), Halpetom, Zagrebačkom bankom te Honorom. Stručne sadržaje isporučuju HT-ovi i Combisovi stručnjaci te niz javnih osoba i prepoznatljivih eksperata za određeno područje.

Raspored regionalnih događanja u 2026.:

Split - 25. ožujka,

Rijeka - 22. travnja,

Pula - 20. svibnja,

Osijek - 17. lipnja,

Zadar - 14. listopada i

Zagreb - 2. prosinca.

Svako događanje uključuje tri stručna predavanja, panel-diskusiju s lokalnim poduzetnicima te mogućnost umrežavanja. Paralelno, od ožujka do prosinca održat će se i više od 20 besplatnih webinara dostupnih svim prijavljenim sudionicima putem web platforme T Business Akademije, a zainteresirani se trebaju registrirati i prijaviti.