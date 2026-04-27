AI više nije budućnost: Zašto o njemu moraju učiti i roditelji i djeca

Umjetna inteligencija mijenja način na koji učimo, usvajamo znanja i pripremamo se za tržište rada. Iako je mnogi još doživljavaju kao nešto apstraktno i daleko, riječ je o tehnologiji koja je već prisutna u svakodnevnom životu, uključujući obrazovanje i učenje

O toj smo temi razgovarali s profesorima i stručnjacima s FER-a i CARNET-a. Otpor prema umjetnoj inteligenciji nije neočekivan, ali dugoročno nije održiv, kaže profesor Dejan Nemčić. Strah od nepoznatog prirodan je, no s obzirom na brzinu razvoja tehnologije, ključ nije u odbacivanju, nego u prilagodbi. AI, smatra, može biti vrijedan saveznik u učenju i razvoju vještina, ali ne i zamjena za ono najvažnije u obrazovanju – odnos između učitelja i učenika.

'Vjerujem, kao i mnogi drugi, da umjetna inteligencija nikada neće zamijeniti učitelja u onom ključnom segmentu odnosa između učitelja i učenika', kaže Nemčić, naglašavajući da tehnologija može pomoći u razvoju kritičkog mišljenja i usavršavanju znanja, ali ne i u stvaranju autentične ljudske povezanosti.

AIMO! ZNATI UZ AI Kako umjetna inteligencija sve snažnije ulazi u obrazovanje, raste i potreba za sadržajima koji je objašnjavaju na jednostavan i praktičan način. U sklopu programa „AI ti to možeš" dostupni su besplatni edukativni sadržaji na hrvatskom jeziku, uključujući video lekcije, interaktivni kviz i webinare. U novoj sezoni serijala „AI i učenje" profesor Dejan Nemčić kroz konkretne primjere pokazuje kako AI alati mogu pomoći pri učenju, organizaciji gradiva i razvoju novih vještina.

Hrvatski Telekom predstavio je prošle godine nacionalni program besplatnih edukacija na hrvatskom jeziku o umjetnoj inteligenciji pod nazivom 'AI ti to možeš'. Program je namijenjen svima, bez obzira na razinu znanja i iskustva u korištenju alata umjetne inteligencije, s ciljem podizanja AI pismenosti u Hrvatskoj. Program se sastoji od kratkih informativno-edukativnih videa s praktičnim savjetima za korištenje umjetne inteligencije te interaktivnih webinara prilagođenih početnicima i onima koji već imaju određeno iskustvo u korištenju AI alata. Nova sezona sadržaja dodatno stavlja naglasak na temu učenja i usvajanja znanja, uz praktične primjene AI alata u obrazovanju i osobnom razvoju. Hrvatski Telekom je za taj projekt osvojio zlato na HUOJ Grand Prixu.

'AI može biti nadopuna obrazovnom procesu' Nemčić ističe da umjetna inteligencija već danas pomaže učiteljima u pripremi nastave – od generiranja ideja do izrade zadataka te da može unaprijediti kvalitetu nastave ako se koristi promišljeno i odgovorno. Uz to, mijenjaju se i očekivanja tržišta rada. Klasično stručno znanje više nije dovoljno – sve su važniji kritičko razmišljanje, rješavanje problema, digitalne vještine i spremnost na cjeloživotno učenje. 'Zanimanja se mijenjaju, neka nestaju, a nova nastaju, što znači da studenti moraju razviti sposobnost stalnog prilagođavanja i učenja novih vještina cijeli život', tumači Nemčić.

Društveni proces u kojem sudjeluju svi Promjene koje donosi umjetna inteligencija ne odnose se samo na učenike i studente, nego i na roditelje i nastavnike. Nemčić pritom naglašava da škole trebaju mladima omogućiti stjecanje kompetencija za odgovorno korištenje AI alata, ali i da učitelji trebaju kontinuiranu podršku kako bi nove tehnologije mogli kvalitetno integrirati u nastavu. Upravo zato pristupačni i praktični edukativni sadržaji mogu imati važnu ulogu u jačanju AI pismenosti – ne samo među učenicima, nego i među roditeljima, nastavnicima i svima koji žele razumjeti kako nove alate koristiti odgovorno i korisno. Umjetna inteligencija u hrvatskim osnovnim i srednjim školama Umjetna inteligencija postupno ulazi i u hrvatski obrazovni sustav, a prvi konkretni rezultati tog procesa već su vidljivi kroz projekt BrAIn Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET, vrijedan 16 milijuna eura, koji pruža podršku digitalnoj transformaciji škola. Riječ je o programu 'Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene', koji se provodi u višim razredima osnovne škole i u srednjim školama. U njemu sudjeluju tisuće učenika, stotine škola i više od 260 nastavnika, s ciljem razvoja osnovne AI pismenosti, razumijevanja tehnologije i njezine odgovorne primjene.

Program nije usmjeren samo na tehnologiju, nego i na razvoj kritičkog mišljenja, provjeru točnosti informacija, prepoznavanje pristranosti i razumijevanje etičkih pitanja povezanih s umjetnom inteligencijom. Na konferenciji 'CUC2026: AI bez iluzija' ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz naglasio je da se umjetna inteligencija u obrazovanju ne uvodi stihijski, već promišljeno. Ključna pretpostavka uspješne primjene pritom je edukacija nastavnika kroz radionice, webinare i e-tečajeve, kako bi učitelji i dalje ostali središnja figura obrazovnog procesa. Naglasak na nastavnicima i sustavu Ključna pretpostavka uspješne primjene umjetne inteligencije u školama je edukacija nastavnika. Upravo zato projekt uključuje sustavna stručna usavršavanja kroz radionice, webinare i e-tečajeve. CARNET-ov cilj je osigurati da nastavnik ostane središnja figura obrazovnog procesa, a umjetna inteligencija pritom ima ulogu alata koji omogućuje personaliziranu podršku učenicima.

Projekt BrAIn ne zaustavlja se na uvođenju sadržaja u učionice te mu je dugoročan cilj izgradnja cjelovitog nacionalnog sustava umjetne inteligencije u obrazovanju. U planu je razvoj vlastite infrastrukture, uključujući mini podatkovni centar vrijedan oko dva milijuna eura, čime bi se smanjila ovisnost o stranim tehnološkim rješenjima te osigurala veća kontrola nad podacima i sustavima. Digitalni pomoćnik za učenje Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je razvoj digitalnog pomoćnika za učenje koji bi učenicima mogao pružati individualiziranu podršku, analizirati njihova postignuća i pomagati im da lakše prepoznaju područja u kojima trebaju dodatni napredak. Juraj Bilić, pomoćnik ravnatelja CARNET-a za umjetnu inteligenciju, naglasio je da je uz razvoj tehnologije jednako važno ulagati u edukaciju ljudi koji će je koristiti. Zato su u planu i dodatne edukacije za nastavnike te webinari za roditelje o odgovornoj upotrebi umjetne inteligencije.

AI kao tutor, ali ne i zamjena za učitelje Akademik Sven Lončarević, voditelj Centra za umjetnu inteligenciju na FER-u, kaže da umjetna inteligencija donosi konkretnu promjenu u procesu učenja jer omogućuje veću personalizaciju. U praksi to znači da se tempo učenja, dodatna pojašnjenja i podrška mogu bolje prilagoditi pojedinom učeniku. Takav pristup može pomoći i učenicima koji teže traže pomoć pred drugima, no AI i dalje ima ozbiljna ograničenja. Najveći izazov su takozvane halucinacije – situacije u kojima daje uvjerljive, ali netočne odgovore. Zato je, upozorava Lončarević, važno da korisnici odgovore koje dobiju znaju provjeriti i kritički procijeniti. Promjene se prelijevaju na tržište rada Promjene se izravno prelijevaju i na tržište rada, gdje je sve važnije razumjeti kako koristiti umjetnu inteligenciju i gdje su njezine granice. Uz klasična znanja, sve su važnije i vještine snalaženja, interdisciplinarnog razmišljanja i procjene kada AI može pomoći, a kada ključnu ulogu i dalje ima čovjek. Zato edukacija o AI-u mora obuhvatiti sve – od učenika do odraslih. Roditelji, nastavnici i profesori pritom imaju važnu ulogu u usmjeravanju djece i mladih te u odgovornom korištenju novih alata.

Za sve koji žele bolje razumjeti mogućnosti i ograničenja umjetne inteligencije, upravo su edukativni sadržaji i praktični primjeri jedan od najkorisnijih prvih koraka. Program „AI ti to možeš" zato kroz video lekcije, kviz i webinare nastoji AI približiti široj publici – jednostavno, razumljivo i na hrvatskom jeziku.