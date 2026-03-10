MAGENTA MOMENTS

Hrvatski Telekom pokrenuo prvu online platformu u Hrvatskoj za kupnju digitalnih poklon bonova

L. Š.

10.03.2026 u 13:03

Hrvatski Telekom, online platforma za kupnju digitalnih bonova
Hrvatski Telekom, online platforma za kupnju digitalnih bonova Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatski Telekom
Bionic
Reading

Hrvatski Telekom pokrenuo je prvu online platformu u Hrvatskoj koja omogućuje jednostavnu, brzu i personaliziranu kupnju i slanje digitalnih poklon bonova poznatih globalnih i domaćih brendova. Platforma je dostupna unutar popularnog programa pogodnosti Magenta Moments u mobilnoj aplikaciji Moj Telekom, a mogu joj besplatno pristupiti svi korisnici, neovisno o tome koju mobilnu mrežu koriste

Korisnici mogu odabrati željeni poklon bon i njegovu vrijednost, dodati osobnu poruku i fotografiju ili video te zakazati slanje na točno određeni datum. Po želji, mogu koristiti i AI pomoćnika za inspiraciju pri pisanju čestitke. Poklon bon primatelju stiže instantno putem e-maila i SMS-a, što ovu uslugu čini idealnim rješenjem za planirane prigode, ali i za poklone u zadnji trenutak.

vezane vijesti

Trenutno su na raspolaganju poklon bonovi globalnih brendova, među kojima su Zalando, IKEA, Decathlon, Intersport, Airbnb i drugi. Ponuda će uskoro biti proširena i poklon karticama vodećih domaćih brendova, a potom će se nastaviti postupno širiti i nadopunjavati novim partnerima.

Korisnicima programa Magenta Moments, kojih je u Hrvatskoj već više od 500.000, dostupna je i dodatna pogodnost povremene zamjene prikupljenih 'srca' za popuste na odabrane poklon bonove. Već sada 'srca' se mogu zamijeniti za popuste na poklon kartice Zalanda i IKEA-e, a količina je ograničena.

'Kupnja i slanje digitalnih poklon bonova logičan su nastavak razvoja programa pogodnosti Magenta Moments i još jedan način stvaranja dodatne vrijednosti za korisnike. Željeli smo ponuditi brzo i praktično rješenje koje koristi prednosti digitalne tehnologije, ali zadržava osobnu notu darivanja kako bi korisnici mogli ostati povezani i kada nisu fizički blizu, bilo da je riječ o rođendanima, blagdanima ili spontanim trenucima. Time potvrđujemo ulogu Hrvatskog Telekoma kao digitalnog partnera koji razvija usluge usmjerene na stvarne potrebe korisnika', izjavio je Krešimir Madunović, glavni operativni direktor za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu.

Osim kupnje digitalnih poklon bonova, korisnici kroz program pogodnosti Magenta Moments mogu ostvariti i niz drugih pogodnosti, od ekskluzivnih popusta i besplatnih ponuda do sudjelovanja u nagradnim igrama u kategorijama poput hrane i pića, zabave, kupovine i putovanja. Program je dostupan na deset europskih tržišta i broji više od devet milijuna članova.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

Američki Kongres želi produljiti rad ISS-a do 2032. godine. Razlog je vrlo zanimljiv
KOZMIČKI SVJETIONIK

KOZMIČKI SVJETIONIK

Astronomi detektirali gigantski kozmički laser: Šalje nam snažan signal iz dubokog svemira
INACTIVITY RESTART

INACTIVITY RESTART

Samsungovi pametni telefoni dobili su novu sigurnosnu značajku

najpopularnije

Još vijesti