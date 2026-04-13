Habijan: Elektroničke prijave čine 86 posto upisa u sudski registar

Novi sustav temelji se na isključivoj uporabi elektroničkih isprava pa se na sudovima više ne formiraju papirnati spisi, već se uvode elektronički spisi koje sudovi obrađuju digitalno.

Nadodao je i kako je takav iskorak omogućen integracijom sudskih registara sa sustavom eNotar Hrvatske javnobilježničke komore te povezivanjem s postojećim sustavima poput HITRO.HR, START i eUsluga sudskog registra.

Postupak se odvija preko javnih bilježnika koji prijave i dokumentaciju dostavljaju sudu putem sustava eNotar, nakon čega sud donosi odluku i vraća je istim putem.

'Za građane i poduzetnike to donosi izravnu korist jer se za elektronički podnesene prijave plaća polovica propisane sudske pristojbe, a nije više potrebno da stranke dolaze osobno u sud radi predaje dokumenata ili preuzimanja odluka', priopćili su iz ministarstva.

Poručuju i da podaci za ožujak 2026. pokazuju rast korištenja digitalnih kanala pa je broj elektroničkih prijava porastao na 2123, u odnosu na 898 godinu ranije, pri čemu je većina podnesena putem sustava eNotar.

'Ovi podaci jasno ukazuju na to da su digitalni kanali postali primarni način komunikacije sa sudskim registrom i da su od poduzetnika prepoznati kao koristan i efikasan način za podnošenje prijava za upis sudu', naglasio je ministar Habijan.