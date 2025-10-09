SLAVNI IZUMITELJ

Hrvati u Boliviji održali izložbu, film i predstavu u čast Nikoli Tesli

Hrvatska zajednica u La Pazu, glavnom gradu Bolivije, održala je izložbu, predavanje, film i kazališnu predstavu u čast znanstvenika Nikole Tesle čemu je prisustvovalo 200 osoba

'Htjeli smo odati dostojanstvenu počast Tesli, jednome od najvećih genijalaca rođenih u Hrvatskoj, a istovremeno promovirati kulturu, znanost i bratstvo između Bolivije i Hrvatske', rekla je Hini predsjednica hrvatske zajednice Patricia Avila Kuljiš.

Izumitelj, inženjer i futurist rođen je 1856. u ličkom selu Smiljanu, a u umro je 1943. u New Yorku. Izložba je organizirana 21. rujna u La Pazu u suradnji s Odjelom za fiziku sveučilišta Universidad Mayor de San Andres (UMSA), institucijom koja je garantirala visoku znanstvenu razinu programa.

U Boliviji živi oko 5.000 Hrvata i njihovih potomaka te su već neko vrijeme planirali putujuću izložbu o Tesli, koji je putovao u južnoameričke zemlje poput Čilea. 'U tome nismo uspjeli pa smo preuzeli inicijativu i organizirali vlastito odavanje počasti, događaj koji ne gleda samo u prošlost nego promatra Teslu iz budućnosti i Bolivije', izjavila je arhitektica Avila Kuljiš.

Predvorje fakulteta bilo je oblijepljeno fotografijama znanstvenikovih glavnih izuma i patenata, a u velikoj prostoriji je profesor Diego Ignacio Sanjines Castedo održao predavanje. On i ostali profesori fizike objasnili su publici na jednostavan i razumljiv način Teslina znanstvena postignuća. Objasnili su i kako su ta postignuća doprinijela razvoju uređaja i tehnologije kojima se danas služimo, od struje do umjetne inteligencije.

Kako bi prikazali osobnost Tesle, a znanost humanizirali, te privukli široku publiku, priredili su i kazališnu predstavu. Glumac Carlos Rojas glumio je Nikolu Teslu i tako spojio znanost i kazalište.

'Odaziv je bio izvrstan. Premašio je sva naša očekivanja pa je u publici bilo 200 osoba, čime smo u potpunosti ispunili prostoriju', rekla je Avila Kuljiš. Ondje su bile osobe hrvatskog porijekla, ali većina nazočnih bila je opća publika raznih generacija. 'To je pokazalo da u bolivijskom društvo postoji veliko poštovanje i interes za Teslu', napomenula je predsjednica hrvatske zajednice.

Glumac Rojas bio je toliko uvjerljiv u svojoj ulozi, da su mnogi više vjerovali onome što je on govorio nego doktorima fizike. 'Stajali su u redu kako bi se fotografirali s njime', rekla je Avila Kuljiš. 'To pokazuje koliko je vjerno prikazan Tesla i koliko smo ga snažno spojili s publikom'.

Događaj je kulminirao prikazivanjem filma 'Teslin tajni život' kojim su gledatelji saznali detalje iz izumiteljevog života. Publika u Boliviji napustila je fakultet doznavši kako je Nikola Tesla transformirao 20. stoljeće postavivši temelje za sadašnjost i budućnost.

'Njegova vizija se materijalizirala u obliku električnih automobila i svijeta manje ovisnog o fosilnim gorivima', objasnio je profesor Sanjines Castedo. 'Njegov san o bežičnoj i obnovljivoj energiji pretvorio se u današnju solarnu energiju i baterije'. Profesor je dodao da se i izumiteljev pionirski rad vidi i u modernoj robotici. Avila Kuljiš kaže da je događaj 'prosvijetlio' okupljene.

