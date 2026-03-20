Gradnja imperija: Biznis od 31 milijarde dolara koji prolazi ispod radara

Danas je taj odjel drugi najveći izvor prihoda tvrtke, odmah iza računalnih rješenja. U posljednjem kvartalu ostvario je 11 milijardi dolara prihoda, što je rast od čak 267 posto na godišnjoj razini, a na razini cijele godine donio je više od 31 milijarde dolara, piše TechCrunch.

Riječ je o mrežnoj infrastrukturi za podatkovne centre, području u koje je izvršni direktor Jensen Huang počeo ulagati još prije više od desetljeća. Nakon strateške akvizicije izraelske kompanije Mellanox 2020. godine za sedam milijardi dolara, Nvidia je ubrzano izgradila jedan od najprofitabilnijih segmenata poslovanja.

Nvidijino mrežno poslovanje obuhvaća tehnologije poput NVLinka, koji omogućuje komunikaciju između GPU-ova u podatkovnim centrima, preklopnika (switch) InfiniBand za mrežno računanje, platforme za AI mreže Spectrum-X te napredna optička rješenja. Zajedno te tehnologije čine okosnicu tzv. AI tvornica, podatkovnih centara dizajniranih za treniranje i izvođenje umjetne inteligencije.

Kevin Cook, viši strateg za dionice u Zacks Investment Researchu, smatra da je riječ o jednom od najimpresivnijih novih segmenata Nvidije. 'Taj odjel generira 11 milijardi dolara u kvartalu, a to je više nego što Cisco ostvaruje u mrežnom poslovanju, gotovo na razini njihovih godišnjih procjena', istaknuo je.

Unatoč tome, ovaj segment i dalje ostaje u sjeni znatno eksponiranijeg poslovanja s čipovima, ali i gejming odjela, temelja Nvidijina rasta.

Ključna akvizicija

Temelji mrežnog poslovanja postavljeni su akvizicijom Mellanoxa, izraelske tvrtke osnovane 1999. godine. Upravo je ta kupnja omogućila Nvidiji da uz GPU-ove ponudi infrastrukturu koja ih povezuje i čini učinkovitijima. 'Kad je Jensen Huang kupio Mellanox, prepoznao je da je to ključni dio slagalice koji GPU-ove pretvara u cjelovito rješenje', kaže Cook.

Kevin Deierling, potpredsjednik Nvidije za mrežne tehnologije, koji je u kompaniju došao upravo u sklopu te akvizicije, ističe da je percepcija mreža često podcijenjena. 'Ljudi i dalje misle da je networking samo povezivanje printera, no podatkovni centar danas je nova jedinica računalstva, a mreža je njegova temeljna infrastruktura', rekao je.

Jedan od razloga uspjeha leži u Nvidijinu pristupu – kompanija ne prodaje pojedinačne komponente, već cjelovita rješenja te kombinacijom GPU-ova i mrežne infrastrukture stvara integrirani sustav optimiziran za AI. 'Teško je naći drugu kompaniju koja ima takav full-stack pristup. Gradimo kompletan računalni sustav i plasiramo ga preko partnera', dodao je Deierling.

Na nedavnoj konferenciji Nvidia GTC, Huang je predstavio niz novih rješenja za mrežnu infrastrukturu, uključujući platformu Rubin, koja objedinjuje više čipova za pogon AI superračunala, novu memorijsku platformu za inferenciju te naprednije mrežne preklopnike Spectrum-X Ethernet Photonics.

'Nekad je bila samo dodatak za spore ulazno-izlazne uređaje. Danas je ta mreža zapravo kralježnica AI tvornice i iznimno je važna', zaključio je Deierling.