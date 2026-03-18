Nova AI tehnologija iz Nvidije razbjesnila gejmere

Reakcije igrača na najavu Nvidijine tehnologije DLSS 5 uglavnom su negativne, a rasprave na društvenim mrežama i forumima pokazuju široko nezadovoljstvo novim smjerom razvoja računalne grafike. DLSS 5 koristi umjetnu inteligenciju za dodavanje fotorealističnog osvjetljenja i materijala postojećim modelima i okruženjima u igrama.

Prikazani demo materijali izazvali su kritike jer vizualne promjene podsjećaju na filtriranje slike, umjesto na stvarni tehnološki iskorak. Likovi u igrama poput 'Resident Evil: Requiem', 'Hogwarts Legacy' i 'Starfield' dobivaju dodatne detalje, ali često uz neprirodan, 'uglancan' izgled.

NVIDIA ga opisuje kao 'najveći napredak od uvođenja ray tracinga serijom RTX 20 GPU-ova izašlih 2018. godine, no mnogi igrači smatraju da se radi o pretjerivanju.

Usporedbe s ranijim tehnologijama

Za razliku od ranijih verzija DLSS-a, koje su koristile strojno učenje za poboljšanje rezolucije i performansi, DLSS 5 ide korak dalje i aktivno mijenja vizualni stil igre. Kritičari ističu da je razlika usporediva s prijelazom s klasičnih AI modela na generativnu umjetnu inteligenciju.

Raniji prikazi, poput demonstracije realističnog osvjetljenja u okruženju 'Star Warsa' iz 2018. godine, imali su jasniji i uvjerljiviji učinak, a DLSS 5 zasad ne nudi sličan dojam tehnološkog napretka. Jedan od glavnih prigovora odnosi se na moguće narušavanje izvorne umjetničke vizije. Iako Nvidia tvrdi da će developeri imati kontrolu nad intenzitetom i stilom efekata, zasad nema konkretnih iskustava iz prakse.

Postoji i bojazan da bi široka primjena DLSS-a 5 mogla dovesti do ujednačavanja vizualnog identiteta igara, čime bi se smanjila raznolikost stilova.

Širi otpor generativnoj umjetnoj inteligenciji

Negativne reakcije dijelom proizlaze iz općeg nepovjerenja u generativnu umjetnu inteligenciju. Kritičari upozoravaju da takve tehnologije mogu umanjiti ulogu ljudskih autora i svesti razvoj igara na automatizirane procese, a slične reakcije izazvale su i ranije Nvidijine demonstracije AI sustava za generiranje dijaloga i glasova za likove.

Dio igrača dovodi u pitanje i sam fokus na fotorealizam. Uspjeh stiliziranih igara, poput 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', pokazuje da visoka razina realizma nije nužna za kvalitetno iskustvo, već da su važniji dizajn i igrivost, navodi Engadget.