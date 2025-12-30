Disney dobio masnu kaznu zbog sadržaja na YouTubeu: Netko je zaboravio jedan klik

Disney je pristao platiti 10 milijuna dolara kazni u nagodbi s američkim ministarstvom pravosuđa kako bi izbjegao daljnje procesuiranje po optužbi da je prekršio savezne zakone o privatnosti djece putem svog sadržaja na YouTubeu.

Naime, u ranije podnesenoj tužbi okružnom sudu u Kaliforniji navodi se da Disney nije označio da je njihov video sadržaj na YouTubeu namijenjen djeci. Na taj način je prikupljao informacije od djece i ciljano prikazivao oglase djeci bez obavijesti i pristanka roditelja.

U tužbi se navodi da je tim radnjama prekršen Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu, koji operaterima web stranica zabranjuje svjesno prikupljanje informacija od djece mlađe od 13 godina, osim ako ne obavijeste roditelje, piše Wall Street Journal.