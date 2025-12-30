Disney dobio masnu kaznu zbog sadržaja na YouTubeu: Netko je zaboravio jedan klik

Disney mora platiti 10 milijuna dolara i prilagoditi svoje poslovanje na YouTubeu nakon što je otkriveno da za sadržaj na YouTubeu nije navodio da je namijenjen djeci. Tako im je prikazivao oglase bez suglasnosti roditelja
Disney je pristao platiti 10 milijuna dolara kazni u nagodbi s američkim ministarstvom pravosuđa kako bi izbjegao daljnje procesuiranje po optužbi da je prekršio savezne zakone o privatnosti djece putem svog sadržaja na YouTubeu.
Naime, u ranije podnesenoj tužbi okružnom sudu u Kaliforniji navodi se da Disney nije označio da je njihov video sadržaj na YouTubeu namijenjen djeci. Na taj način je prikupljao informacije od djece i ciljano prikazivao oglase djeci bez obavijesti i pristanka roditelja.
U tužbi se navodi da je tim radnjama prekršen Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu, koji operaterima web stranica zabranjuje svjesno prikupljanje informacija od djece mlađe od 13 godina, osim ako ne obavijeste roditelje, piše Wall Street Journal.
Kršenje prava roditelja
"Ministarstvo pravosuđa čvrsto je posvećeno osiguravanju da roditelji imaju pravo glasa u načinu prikupljanja i korištenja informacija o njihovoj djeci", rekao je pomoćnik državnog odvjetnika Brett A. Shumate iz Građanskog odjela Ministarstva pravosuđa te dodao da će poduzeti "brze mjere kako bi iskorijenilo svako nezakonito kršenje prava roditelja" i zaštitilo privatnost djece.
Osim plaćanja kazne, Disney će morati uskladiti poslovanje na YouTubeu sa Zakonom o zaštiti privatnosti djece na internetu te stvoriti posebni program koji će osigurati da se djeci ubuduće ne prikazuju oglasi na YouTubeu bez suglasnosti njihovih roditelja.