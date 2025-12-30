Andrej Plenković povukao neviđen potez: Ovo se u HDZ-u nikad nije dogodilo

Predsjedništvu HDZ-a su priključeni Mislav Herman i Alen Ružić, koji tako dobivaju priliku pokazati se na nacionalnoj razini. No, ovo je prvi puta da su istovremeno u predsjedništvu bivši i sadašnji šef zagrebačke organizacije stranke

Posljednja sjednica Predsjedništva HDZ-a u ovoj godini donijela je presedan kakav nije viđen u redovima vladajuće stranke u cijeloj povijesti. Naime, premijer i predsjednik stranke Andrej Plenković odlučio je stranačkom vrhu pridružiti bivšeg predsjednika zagrebačke organizacije i kandidata za gradonačelnika Mislava Hermana i ravnatelja KBC-a Rijeka i bivšeg kandidata za primorsko-goranskog župana Alena Ružića. Po prvi se puta, naime, dogodilo da u Predsjedništvu HDZ-a istovremeno sjede aktualni šef zagrebačke organizacije Ivan Matijević i njegov prethodnik Mislav Herman, piše Jutarnji.

Opomena i poruka Dio članova HDZ-a u Zagrebu smatra da je ovo svojevrsna opomena novom vodstvu stranačke organizacije, jer se Matijević navodno nije najbolje snašao u svojoj novoj ulozi. To ilustrira i činjenica da stranačku politiku i dalje komunicira Hermanova ekipa koja je vrlo aktivna i u Gradskoj skupštini. Dvije struje su navodno u lošim odnosima, pa Plenković vrlo vjerojatno ovako namjerava spriječiti bilo kakve nesporazume. "Ovo je poruka zagrebačkom HDZ-u da je Herman tu i da se na njega itekako računa", kaže jedan zagrebački HDZ-ovac. Iako Herman na posljednjim lokalnim izborima nije uspio ući u drugi krug za gradonačelnika, HDZ je ostvario bolji rezultat nego na prethodnim izborima, što znači i više mandata u zagrebačkoj Skupštini. U dogovoru s Plenkovićem prepustio je mjesto šefa zagrebačke organizacije Matijeviću, koji je dotad bio predsjednik HDZ-ova odbora na Črnomercu, kojem pripada i Plenković.