Druga najmoćnija žena u EK-u: 'Popuštanje pritiscima iz Washingtona vodi Europu u 'utrku prema dnu''

Europa mora odlučnije braniti svoj regulatorni sustav ako želi ostati konkurentna na globalnoj razini, poručila je izvršna potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera, pozvavši Europsku uniju da se odupre pritiscima iz Sjedinjenih Država, ali i zahtjevima za deregulacijom koji dolaze iznutra
U intervjuu za Financial Times, Ribera, druga najmoćnija osoba u Komisiji, upozorila je da bi EU izgubila dugoročnu globalnu utakmicu ako bi pristala na tzv. utrku prema dnu, odnosno na slabljenje standarda radi kratkoročne konkurentnosti.
Njezine izjave dolaze u osjetljivom političkom trenutku, dok dio vodstva EU-a nastoji ublažiti regulatorni okvir kako bi se udovoljilo pritiscima iz Washingtona i zahtjevima europske industrije za smanjenjem administrativnog opterećenja.
'Nije slučajno da su upravo zelena i digitalna agenda pod pritiskom. To su danas glavni pokretači konkurentnosti', rekla je Ribera za Financial Times. Naglasila je da EU mora čvrsto stati iza svojih digitalnih pravila i zelenih standarda, ali istodobno produbljivati jedinstveno tržište kako bi ostala konkurentna u globalnom gospodarskom nadmetanju.
Otpor pritiscima iz Washingtona
Govoreći o odnosima sa SAD-om, Ribera je rekla da EU treba slušati argumente američke administracije, ali nikada ne smije popustiti zahtjevima da se ukinu zakoni o održivim opskrbnim lancima, krčenju šuma ili regulaciji društvenih mreža.
Administracija američkog predsjednika Donald Trump zaprijetila je carinama i kaznenim mjerama protiv europskih tvrtki ako Bruxelles ne udovolji tim zahtjevima. 'Ako izgubimo svoj identitet, svoje vrijednosti i povjerenje građana, nećemo biti u poziciji da pregovaramo ili gradimo mostove', rekla je Ribera, ne spominjući direktno Trumpa.
Dodala je da Europa u idućoj godini mora biti učinkovitija kako bi zaštitila ono što naziva 'konkurentnošću, sigurnošću i vrijednostima'.
Sukob oko deregulacije unutar Komisije
Ribera je na dužnost stupila u prosincu 2024. godine, a od tada se profilirala kao čvrsta zagovornica digitalnih i zelenih pravila, čak i dok predsjednica Komisije Ursula von der Leyen nastoji pojednostaviti dio regulative koju je ranije sama snažno podupirala.
'Bilo je trenutaka kada sam morala jasno reći: žao mi je, ali nećemo ukinuti regulaciju samo zato što se nekome ne sviđa', rekla je Ribera.
U posljednjim mjesecima Komisija je pojačala provedbu digitalnih propisa. Bruxelles je otvorio istrage protiv Amazona i Microsofta zbog njihove dominacije u sektoru računalstva u oblaku, pokrenuo istrage protiv Googleove umjetne inteligencije te WhatsAppa u vlasništvu Mete, a platformu X, u vlasništvu Elona Muska, kaznio s 120 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnoj transparentnosti.
Ribera smatra da EU mora zadržati ulogu globalnog predvodnika u postavljanju standarda, unatoč vanjskim pritiscima. 'Kao Europljani, ne smijemo sudjelovati u utrci prema dnu. Upravo kroz regulaciju stvaramo visoke standarde', rekla je. 'Ne postoji nijedan ozbiljan poslovni subjekt u Europi koji ne razumije da mu ti standardi dugoročno jačaju konkurentnost', dodala je.
Oprez prema 'europskim prvacima'
Dio europskih socijalista upozorava da bi agenda pojednostavljenja regulative mogla otići predaleko, osobito u kontekstu otpora klimatskim politikama i američkog pritiska.
Iako priznaje potrebu za racionalizacijom postojećih pravila, Ribera inzistira da EU mora ostati dosljedan svojim vrijednostima. Komisija trenutačno vodi interne rasprave o poboljšanju radnih metoda, no, kako kaže, potrebno je više vremena da bi se u potpunosti procijenile posljedice deregulacije, odnosno popuštanja pravila.
Ribera se također usprotivila zahtjevima industrije da se olakšaju pravila o spajanjima kako bi se stvorili tzv. 'europski prvaci', osobito u sektorima telekomunikacija i bankarstva.
Europska komisija trenutačno ažurira smjernice o kontroli koncentracija, a taj je proces postao dodatno politički osjetljiv nakon što je Von der Leyen u rujnu javno pozvala Riberu da ubrza taj posao – potez koji je, kako kaže Ribera, bio 'iznenađenje'.
Naglasila je da će nove smjernice tvrtkama donijeti više jasnoće i uzeti u obzir buduće inovacije, ali neće značiti automatsko popuštanje. 'Ako netko očekuje da će dobiti slobodan prolaz, bit će razočaran', poručila je.