Druga najmoćnija žena u EK-u: 'Popuštanje pritiscima iz Washingtona vodi Europu u 'utrku prema dnu''

'Nije slučajno da su upravo zelena i digitalna agenda pod pritiskom. To su danas glavni pokretači konkurentnosti', rekla je Ribera za Financial Times. Naglasila je da EU mora čvrsto stati iza svojih digitalnih pravila i zelenih standarda, ali istodobno produbljivati jedinstveno tržište kako bi ostala konkurentna u globalnom gospodarskom nadmetanju.

Njezine izjave dolaze u osjetljivom političkom trenutku, dok dio vodstva EU-a nastoji ublažiti regulatorni okvir kako bi se udovoljilo pritiscima iz Washingtona i zahtjevima europske industrije za smanjenjem administrativnog opterećenja.

U intervjuu za Financial Times, Ribera, druga najmoćnija osoba u Komisiji, upozorila je da bi EU izgubila dugoročnu globalnu utakmicu ako bi pristala na tzv. utrku prema dnu, odnosno na slabljenje standarda radi kratkoročne konkurentnosti.

Otpor pritiscima iz Washingtona

Govoreći o odnosima sa SAD-om, Ribera je rekla da EU treba slušati argumente američke administracije, ali nikada ne smije popustiti zahtjevima da se ukinu zakoni o održivim opskrbnim lancima, krčenju šuma ili regulaciji društvenih mreža.

Administracija američkog predsjednika Donald Trump zaprijetila je carinama i kaznenim mjerama protiv europskih tvrtki ako Bruxelles ne udovolji tim zahtjevima. 'Ako izgubimo svoj identitet, svoje vrijednosti i povjerenje građana, nećemo biti u poziciji da pregovaramo ili gradimo mostove', rekla je Ribera, ne spominjući direktno Trumpa.

Dodala je da Europa u idućoj godini mora biti učinkovitija kako bi zaštitila ono što naziva 'konkurentnošću, sigurnošću i vrijednostima'.

Sukob oko deregulacije unutar Komisije

Ribera je na dužnost stupila u prosincu 2024. godine, a od tada se profilirala kao čvrsta zagovornica digitalnih i zelenih pravila, čak i dok predsjednica Komisije Ursula von der Leyen nastoji pojednostaviti dio regulative koju je ranije sama snažno podupirala.

'Bilo je trenutaka kada sam morala jasno reći: žao mi je, ali nećemo ukinuti regulaciju samo zato što se nekome ne sviđa', rekla je Ribera.

U posljednjim mjesecima Komisija je pojačala provedbu digitalnih propisa. Bruxelles je otvorio istrage protiv Amazona i Microsofta zbog njihove dominacije u sektoru računalstva u oblaku, pokrenuo istrage protiv Googleove umjetne inteligencije te WhatsAppa u vlasništvu Mete, a platformu X, u vlasništvu Elona Muska, kaznio s 120 milijuna eura zbog kršenja pravila o digitalnoj transparentnosti.

Ribera smatra da EU mora zadržati ulogu globalnog predvodnika u postavljanju standarda, unatoč vanjskim pritiscima. 'Kao Europljani, ne smijemo sudjelovati u utrci prema dnu. Upravo kroz regulaciju stvaramo visoke standarde', rekla je. 'Ne postoji nijedan ozbiljan poslovni subjekt u Europi koji ne razumije da mu ti standardi dugoročno jačaju konkurentnost', dodala je.

Oprez prema 'europskim prvacima'

Dio europskih socijalista upozorava da bi agenda pojednostavljenja regulative mogla otići predaleko, osobito u kontekstu otpora klimatskim politikama i američkog pritiska.

Iako priznaje potrebu za racionalizacijom postojećih pravila, Ribera inzistira da EU mora ostati dosljedan svojim vrijednostima. Komisija trenutačno vodi interne rasprave o poboljšanju radnih metoda, no, kako kaže, potrebno je više vremena da bi se u potpunosti procijenile posljedice deregulacije, odnosno popuštanja pravila.

Ribera se također usprotivila zahtjevima industrije da se olakšaju pravila o spajanjima kako bi se stvorili tzv. 'europski prvaci', osobito u sektorima telekomunikacija i bankarstva.

Europska komisija trenutačno ažurira smjernice o kontroli koncentracija, a taj je proces postao dodatno politički osjetljiv nakon što je Von der Leyen u rujnu javno pozvala Riberu da ubrza taj posao – potez koji je, kako kaže Ribera, bio 'iznenađenje'.

Naglasila je da će nove smjernice tvrtkama donijeti više jasnoće i uzeti u obzir buduće inovacije, ali neće značiti automatsko popuštanje. 'Ako netko očekuje da će dobiti slobodan prolaz, bit će razočaran', poručila je.