Ovaj youtuber sam je izradio nekad popularan medij za pohranu podataka

YouTuber Polymatt bacio se u izradu disketne jedinice, omiljenog medija za pohranu iz prošlosti, od nule, kako bi vidio može li to napraviti.

Disketa je magnetski obložen, fleksibilan poliesterski disk zatvoren u zaštitnu ljusku. Nakon što ga umetnete u disketnu jedinicu, magnetska glava čita ili zapisuje podatke na disk.

Ako ste se ikada pitali zašto sličica spremi izgleda tako kako izgleda, to je zato što je izrađena po uzoru na izgled diskete.

Za početak, Polymatt je izmjerio i ponovno stvorio kućište diska i ostale dijelove u Shapr3D i MakeraCAM-u. Zatim je izrezao aluminijske dijelove na stroju Carvera Air CNC.

Sam magnetski disk izrađen je laserskim rezanjem komada PET folije i premazivanjem suspenzijom praha željeznog oksida.

Nakon sastavljanja svih komponenti, uspio je magnetizirati disketu i pisati na nju, iako na vrlo osnovnoj razini.