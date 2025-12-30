Medvedev nikad oštriji: 'Taj smrdljivi kijevski gad će se skrivati do kraja života!'

Donald Trump rekao je da je "jako ljutit" zbog navodnog ukrajinskog napada na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina na sjeveru Rusije, što je Kijev zanijekao.
Volodimir Zelenski morat će se skrivati do kraja života nakon napada ukrajinskog drona na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev.
'Smrdljivi kijevski gad pokušava poremetiti rješavanje sukoba. Želi rat. Pa, sad će se barem morati skrivati do kraja svog bezvrijednog života', napisao je na platformi X.
Putin: Preispitujemo svoj stav o pregovorima nakon 'napada' Ukrajine na rezidenciju
Putin je rekao u ponedjeljak predsjedniku SAD-u Trumpu da će Rusija preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima nakon što je optužila Ukrajinu za napad na jednu od ruskih predsjedničkih rezidencija, priopćio je Kremlj. Ukrajina je odbacila rusku optužbu da je napala Putinovu rezidenciju na sjeveru Rusije s 91 dronom, rekavši da je to je laž, i optužila Moskvu, koja još nije podastrla dokaze u prilog toj tvrdnji, da pokušava potkopavati mirovne pregovore.
Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjsku politiku, rekao je da su Putin i Trump razgovarali u ponedjeljak i da je američki predsjednik zajedno s višim savjetnicima izvijestio Putina o pregovorima Washingtona s Ukrajinom. Trump je bio šokiran kada mu je Putin rekao da je Ukrajina napala predsjedničku rezidenciju u Novgorodu, rekao je Ušakov.
'Ruski stav bit će preispitan na temelju niza sporazuma postignutih u prethodnoj fazi i na temelju nadolazećih razgovora', rekao je Ušakov. 'To je vrlo jasno rečeno'.
Ukrajina: To je potpuna izmišljotina, Trump ljutit
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je tvrdnja o ukrajinskom napadu na Putinovu rezidenciju 'potpuna izmišljotina s ciljem opravdavanja dodatnih napada na Ukrajinu, uključujući Kijev, kao i rusko odbijanje da poduzme korake potrebne za okončanje rata'.
'Ne sviđa mi se to. To nije dobro', rekao je Trump novinarima, odgovarajući na pitanje je li zabrinut da bi se to moglo odraziti na njegova nastojanja da dogovori mir.
'Doznao sam za to danas od predsjednika Putina. Bio sam jako ljutit zbog toga'. Ovo je osjetljivo razdoblje. Ovo nije pravi trenutak. Jedno je vrijeđati, jer oni vrijeđaju. Drugo je napasti njegovu kuću. Nije pravo vrijeme za išta takvo", rekao je. Upitan ima li dokaza za taj napad, rekao je: "Saznat ćemo."