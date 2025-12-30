Medvedev nikad oštriji: 'Taj smrdljivi kijevski gad će se skrivati do kraja života!'

Donald Trump rekao je da je "jako ljutit" zbog navodnog ukrajinskog napada na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina na sjeveru Rusije, što je Kijev zanijekao.

Volodimir Zelenski morat će se skrivati ​​do kraja života nakon napada ukrajinskog drona na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev. 'Smrdljivi kijevski gad pokušava poremetiti rješavanje sukoba. Želi rat. Pa, sad će se barem morati skrivati ​​do kraja svog bezvrijednog života', napisao je na platformi X.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Putin: Preispitujemo svoj stav o pregovorima nakon 'napada' Ukrajine na rezidenciju Putin je rekao u ponedjeljak predsjedniku SAD-u Trumpu da će Rusija preispitati svoj stav u mirovnim pregovorima nakon što je optužila Ukrajinu za napad na jednu od ruskih predsjedničkih rezidencija, priopćio je Kremlj. Ukrajina je odbacila rusku optužbu da je napala Putinovu rezidenciju na sjeveru Rusije s 91 dronom, rekavši da je to je laž, i optužila Moskvu, koja još nije podastrla dokaze u prilog toj tvrdnji, da pokušava potkopavati mirovne pregovore.

Jurij Ušakov, Putinov savjetnik za vanjsku politiku, rekao je da su Putin i Trump razgovarali u ponedjeljak i da je američki predsjednik zajedno s višim savjetnicima izvijestio Putina o pregovorima Washingtona s Ukrajinom. Trump je bio šokiran kada mu je Putin rekao da je Ukrajina napala predsjedničku rezidenciju u Novgorodu, rekao je Ušakov. 'Ruski stav bit će preispitan na temelju niza sporazuma postignutih u prethodnoj fazi i na temelju nadolazećih razgovora', rekao je Ušakov. 'To je vrlo jasno rečeno'.

Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW







+2 Donald Trump i Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW