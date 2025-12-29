ignoriranje optužbi

Putin donio novi zakon, evo što će sada raditi kada mu se jave međunarodni sudovi

I.K./Hina

29.12.2025 u 15:32

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je potpisao izmjene zakona koje Rusiji omogućuju da ignorira kaznene postupke stranih i međunarodnih sudova usred ukrajinskih i europskih pokušaja da kazne Moskvu zbog njenih djelovanja u Ukrajini.

Čini se da potez, do kojega je došlo u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump nastoji postići mirovni sporazum u Ukrajini, predstavlja odgovor na nekoliko inicijativa protiv ruskih dužnosnika i vojnih časnika zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini koje Moskva poriče.

Ukrajina i tijelo za ljudska prava Vijeća Europe su u lipnju potpisali sporazum koji tvori osnovu za poseban tribunal, a Europska unija je ovog mjeseca osnovala posebno povjerenstvo za Ukrajinu (ICCU) u sklopu pokušaja da se Kijevu osigura nadoknada za stotine milijardi štete prouzročene ruskim napadima i navodnim ratnim zločinima.

Međunarodni kazneni sud (ICC) u Hagu je također izdao naloge za uhićenje Putina i petero drugih Rusa, optuživši ih za nezakonitu deportaciju stotine djece iz Ukrajine.

Moskva tvrdi da je samo 'sklonila djecu'

Kremlj, koji je potez ICC-a nazvao nečuvenim, tvrdi da su optužbe lažne, a da je Moskva samo sklonila djecu iz područja sukoba radi njihove sigurnosti.

Prema izmjenama ruskog zakonodavstva koje je Putin podržao u ponedjeljak, Moskva će službeno imati pravo zanemariti presude u kaznenim postupcima stranih sudova donesenih u korist stranih vlada bez sudjelovanja Rusije.

Zbog izmjena Moskva također može ignorirati presude međunarodnih sudskih tijela čiji se autoritet ne temelji na sporazumu s Rusijom ili rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

