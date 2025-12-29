Putin donio novi zakon, evo što će sada raditi kada mu se jave međunarodni sudovi

Čini se da potez, do kojega je došlo u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump nastoji postići mirovni sporazum u Ukrajini, predstavlja odgovor na nekoliko inicijativa protiv ruskih dužnosnika i vojnih časnika zbog navodnih ratnih zločina u Ukrajini koje Moskva poriče.

Ukrajina i tijelo za ljudska prava Vijeća Europe su u lipnju potpisali sporazum koji tvori osnovu za poseban tribunal, a Europska unija je ovog mjeseca osnovala posebno povjerenstvo za Ukrajinu (ICCU) u sklopu pokušaja da se Kijevu osigura nadoknada za stotine milijardi štete prouzročene ruskim napadima i navodnim ratnim zločinima.

Međunarodni kazneni sud (ICC) u Hagu je također izdao naloge za uhićenje Putina i petero drugih Rusa, optuživši ih za nezakonitu deportaciju stotine djece iz Ukrajine.