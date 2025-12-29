'Kum AI-a' ima nove crne prognoze

Prema njegovim riječima, napredak umjetne inteligencije sve više ugrožava i takozvane 'bijele ovratnike' , odnosno uredska i intelektualna zanimanja, koja su se dosad smatrala relativno sigurnima od automatizacije. Hinton je istaknuo da se sposobnosti AI sustava povećavaju iznimno brzo. 'Otprilike svakih sedam mjeseci AI postaje sposoban obavljati zadatke koji su dvostruko dulji i složeniji', rekao je Hinton .

U intervjuu za State of the Union na CNN-u, Hinton je rekao da će umjetna inteligencija već iduće godine imati 'sposobnost zamijeniti vrlo, vrlo velik broj poslova'. 'Vidjet ćemo da AI postaje još bolji. Već je iznimno dobar', rekao je Hinton.

Kako je objasnio, umjetna inteligencija je već napredovala od pisanja koda do izrade cijelih projekata u kratkom vremenu. 'Za nekoliko godina moći će voditi softverske projekte koji traju mjesecima i tada ljudi neće biti potrebni', upozorio je. Promjene koje donosi umjetna inteligencija usporedio je s industrijskom revolucijom, koja je smanjila važnost ljudske fizičke snagu za većinu poslova. 'Sada AI prijeti učiniti isto s ljudskom inteligencijom', rekao je.

Osim ekonomskih posljedica, Hinton je naglasio da ga sve više zabrinjava i brzina napretka umjetne inteligencije, osobito u području rezoniranja i obmanjivanja ljudi. 'Ako AI zaključi da ga pokušavate isključiti, mogao bi početi planirati kako vas prevariti da to ne učinite', rekao je.



Trenutno sve veći broj ekonomista predviđa tzv. 'rast bez zapošljavanja' (jobless boom) u 2026. godini, scenarij u kojem gospodarstvo raste zahvaljujući produktivnosti koju donosi AI, ali bez značajnog povećanja broja zaposlenih. Glavna ekonomistica KPMG-a Diane Swonk prošlog je tjedna napisala da su se 'gospodarski rast i kretanja na tržištu rada razdvojili'.

Tvrtke u eri umjetne inteligencije postižu više s manjim brojem zaposlenih, navela je Swonk. 'Mnoge su tijekom masovnog zapošljavanja pretjerale s brojem radnika, a sada kroz prirodni odljev ili otkaze prilagođavaju broj zaposlenih stvarnoj potražnji.'

Hoće li AI ipak otvoriti nova radna mjesta?

Unatoč tim upozorenjima, dio analitičara smatra da bi umjetna inteligencija mogla potaknuti nova zapošljavanja i stvoriti nova radna mjesta, osobito na početnim i specijaliziranim pozicijama.

Prema godišnjoj anketi savjetodavne tvrtke Teneo, objavljenoj ovog mjeseca, 67 posto izvršnih direktora očekuje da će AI potaknuti zapošljavanje u 2026. godini, dok 58 posto planira zapošljavanje na razini višeg menadžmenta. U izvješću se navodi da tvrtke intenziviraju zapošljavanje u inženjerskim i AI orijentiranim ulogama, dok se mnogi postojeći poslovi redizajniraju jer se rutinski zadaci sve više automatiziraju.

Anketa je provedena između 14. listopada i 10. studenoga te je obuhvatila više od 350 izvršnih direktora javnih kompanija s godišnjim prihodom većim od milijardu dolara, kao i oko 400 institucionalnih investitora koji zajedno upravljaju portfeljima vrijednima 19 bilijuna dolara.

