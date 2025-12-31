Od ranog otkrivanja raka do rasterećenja liječnika: Što je AI ubrzao u europskim bolnicama

Unatoč tim ozbiljnim rezervama, AI se sve dublje ukorjenjuje u medicinu . Evo pet ključnih područja u kojima je već ostavio trag na zdravlje i dobrobit Europljana u 2025.

No istraživanja upozoravaju na granice tehnologije. Liječnici i dalje nadmašuju AI u hitnim situacijama, dok se AI chatbotovi muče s mentalnim zdravljem pacijenata, uz rizik od širenja medicinskih dezinformacija. Usto sigurnosni stručnjaci upozoravaju da bi se napredni AI alati mogli zloupotrijebiti, pa čak i za razvoj biološkog oružja.

Primjena je već vidljiva u praksi – Finska koristi umjetnu inteligenciju u edukaciji zdravstvenih radnika, Estonija u analizi medicinskih podataka, a Španjolska u ranom otkrivanju bolesti, piše Euronews.

Predviđanje zdravstvenih rizika godinama unaprijed

Znanstvenici su razvili AI model sposoban predvidjeti više od tisuću medicinskih stanja – uključujući određene vrste raka, srčane udare i dijabetes – i to više od deset godina prije službene dijagnoze.

Iako alat još nije spreman za svakodnevnu kliničku primjenu, mogao bi znatno unaprijediti razumijevanje razvoja bolesti kroz vrijeme. Paralelno s time, ove su godine predstavljeni i AI alati koji procjenjuju hoće li rijetke genetske mutacije dovesti do bolesti, analiziraju mamografske snimke kako bi procijenili rizik od srčanih problema kod žena te koriste rutinske medicinske snimke za prepoznavanje biomarkera kroničnog stresa.

Brža dijagnostika bolesti

AI asistent Prof. Valmed ove je godine certificiran za pomoć liječnicima u dijagnostici i liječenju, a oslanja se na velike količine medicinskih podataka pacijenata.

U Ujedinjenom Kraljevstvu razvijen je i AI stetoskop koji može otkriti srčane probleme u samo 15 sekundi. Iako se pokazao preosjetljivim – dodatnim testovima isključeno je zatajenje srca kod oko dvije trećine pacijenata koje je alat označio – liječnici ističu da je ipak otkrio stvarne srčane probleme koji bi inače mogli ostati nezamijećeni.

U istoj zemlji AI se koristi i za ubrzavanje dijagnoze raka prostate: sustav analizira medicinske snimke, identificira pacijente s visokim rizikom i šalje ih na prioritetni pregled kod radiologa, čime se čekanje skraćuje za nekoliko tjedana.

Praćenje pacijenata nakon operacija

Njemački istraživački tim razvio je AI algoritam koji automatizira praćenje pacijenata nakon ugradnje stentova. Riječ je o postupku koji je inače dugotrajan i podložan komplikacijama.

Algoritam analizira snimke krvnih žila i procjenjuje tijek zacjeljivanja s točnošću usporedivom s iskusnim kliničarima. Istraživači vjeruju da bi takav sustav mogao standardizirati praćenje pacijenata i dugoročno poboljšati ishode liječenja srčanih bolesti.

Borba protiv otpornosti na antibiotike

Otpornost bakterija na antibiotike postaje jedno od najvećih javnozdravstvenih pitanja u Europi, a znanstvenici sve više posežu za AI-jem u potrazi za rješenjima.

U iduće tri godine planira se razvoj AI modela koji bi pomagao u dizajniranju i testiranju novih terapija protiv bakterija otpornih na lijekove. Istodobno, AI se koristi za detaljnije razumijevanje odgovora imunološkog sustava na određene bakterije, što bi moglo ubrzati razvoj učinkovitih cjepiva.

Manje administracije, više vremena za pacijente

Bolnice i liječničke ordinacije diljem Europe uvode AI alate kako bi smanjile administrativno opterećenje – od vođenja bilješki do pisanja uputnica. Cilj je osloboditi liječnicima vrijeme za pacijente u sustavu koji se suočava s kroničnim manjkom kadra i sve većim pritiscima.

Primjerice, Microsoftov AI klinički asistent dostupan je u Irskoj, dok je švedski startup Tandem Health lansirao AI 'medicinskog zapisničara' u Španjolskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj, uz već postojeće operacije u Nizozemskoj, Norveškoj i Danskoj.