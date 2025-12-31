LEGITIMNI SERVISI

Želite besplatno gledati filmove i serije? Evo kako to možete bez rizika

Miroslav Wranka

31.12.2025 u 05:30

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Freepik / Autor: drazen_zigic
Bionic
Reading

Ne morate se oslanjati na sumnjiva web odredišta ako želite besplatno gledati filmove. Postoji nekoliko legitimnih streaming servisa koji nude hrpe besplatnog sadržaja

Ako niste oprezni i sigurni da znate što radite, traženje besplatnih filmova na webu može imati niz neželjenih posljedica, u rasponu od gnjavatorskih skočnih prozora i lažnih stranica na kojima nema filmova, ali zato ima reklama, pa sve do izlaganja riziku zaraze zlonamjernim softverom.

No ne morate se oslanjati na sumnjiva web odredišta ako želite besplatno gledati filmove. Postoji nekoliko legitimnih streaming servisa koji nude hrpe besplatnog sadržaja.

Evo pregleda nekih od njih. Moguće je i to da ćete za pristup i korištenje pojedinih servisa trebati virtualnu privatnu mrežu.

YouTube

Na Googleovom servisu možete pronaći ogroman izbor besplatnih filmova pod kategorijom Movies & TV. Kako to već biva na YouTubeu, prikazivanje većine tu i tamo će prekidati oglasi.

Otvorite li karticu Live, moći ćete gledati razne dostupne besplatne kanale s prijenosima uživo. Opet, očekujte oglase.

Plex

Plex ima niz besplatnih filmova i TV kanala, uključujući neke za koje možda niste ni čuli, kao i sezonske sadržaje, ali i namjenske kanale. Sve skupa dolazi s oglasima.

Internet Archive

Uz obilje besplatnih TV i filmskih sadržaja, prednost Internet Archivea je u tome što nikad ne znate na što ćete naletjeti. Možda ćete naći baš ono što tražite. Možda i nećete, ali ćete umjesto toga naletjeti na skriveni dragulj za koji niste ni znali.

Roku Channel

Uz velik izbor besplatnog sadržaja u ogromnom rasponu žanrova, Roku dolazi s dobrim izborom besplatnih sportskih kanala. Kako biste ga koristili, nije vam potrebna ni pretplata ni poseban uređaj.

Tubi

Besplatna streaming usluga nudi opsežnu filmoteku, a ona pokriva i moderne i starije naslove u širokom spektru žanrova. Tubi također ima podršku američke TV mreže Fox, kao i sezonske kanale u izboru televizijskog programa uživo, piše Make Use Of.

tportal
