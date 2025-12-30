Kako pretvoriti stari SSD disk u moćni prijenosni USB stick? Pogledajte

Trebat ćete uložiti ponešto u nabavku zasebnog NVMe kućišta. Ono koje odaberete odredit će koliku ćete brzinu diska dobiti.

Većina kućišta niže cijene koristi USB 3.2 Gen 2, koji doseže brzinu prijenosa podataka od maksimalno 10 Gbps - otprilike 1250 MB/s u praksi. USB 3.2 Gen 2x2 to udvostručuje na 20 Gbps, dok diskovi PCIe 3.0 x4 mogu doseći 3500 MB/s, a Thunderbolt 3 ili USB4 podržavaju 40 Gbps.

Ključni čimbenici pri odabiru bit će cijena i kompatibilnost, kao i buduća namjena diska (koliko će za to brzina prijenosa podataka biti važna). NVMe diskovi se zagrijavaju pod opterećenjem. Potražite aluminijsko kućište s termalnim jastučićima ili s hladnjakom. Plastična kućišta su lakša, ali zadržavaju toplinu, što može smanjiti performanse tijekom dugotrajnog rada.

Provjerite podržava li kućište faktor oblika vašeg pogona. Najčešća veličina je 2280 (22 milimetara širine, 80 mm duljine), ali prijenosna računala ponekad dolaze s veličinama 2242 ili 2230. Mnoga kućišta podržavaju više duljina s odstojnicima koje je moguće namjestiti.

Provjerite podržava li kućište posebno NVMe SSD-ove. Pojedine jeftinije opcije rade samo s pogonima SATA M.2, koji koriste isti fizički konektor, ali različite protokole. Pogon NVMe neće raditi u kućištu namijenjenom samo za SATA.

Sastavljanje i formatiranje

Sastavljanje diska traje oko minutu. Većina kućišta ne zahtijeva alat - SSD umetnete u utor M.2, pričvrstite ga malim odstojnikom ili gumenim čepom i zatvorite kućište. Uključite USB kabel i računalo bi ga trebalo prepoznati. Ako je vaš disk došao s prijenosnog računala s instaliranim Windowsima, formatiranje neće biti jednostavno.

Stari diskovi nose sistemske particije EFI, particije za oporavak i druge ostatke koje brzo formatiranje neće dotaknuti. Oni zauzimaju vaš iskoristivi prostor i kasnije mogu stvoriti probleme. Prije nego što izvadite SSD, klonirajte sve na novi SSD svog prijenosnog računala kako bi sačuvali svoje datoteke i instalaciju sustava Windows. Tako će stari disk i dalje imati sve sistemske particije kada ga stavite u kućište.

Za novi početak, otvorite Disk Management u Windowsima. Desnom tipkom računalnog miša kliknite svaku particiju na disku i odaberite Delete Volume dok ne ostane nedodijeljeni prostor. Zatim desnom tipkom miša kliknite taj prostor i stvorite novi jednostavni volumen. Tako ćete dobiti jednu čistu particiju s punim kapacitetom.

Napravite sigurnosnu kopiju podataka (backup) i dvaput provjerite ciljni disk prije brisanja particija kako biste spriječili slučajni gubitak podataka.

Što se tiče datotečnog sustava, imate tri glavne mogućnosti.

NTFS odlično radi na Windowsima, ali je samo za čitanje na Macu bez softvera treće strane.

APFS je ekskluzivan za Mac.

exFAT je praktičan izbor ako premještate datoteke između različitih operativnih sustava - podržava velike datoteke i izvorno radi na Windowsima, macOS-u i Linuxu. Međutim, nekim starijim Linux postavkama možda će trebati upravljački programi.