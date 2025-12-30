Kako pretvoriti stari SSD disk u moćni prijenosni USB stick? Pogledajte

Nadogradili ste prijenosno računalo novim SSD NVMe diskom. Što učiniti sa starim? Pa, zašto ga ne biste pretvorili u brzi prijenosni USB pogon velikog kapaciteta?
Trebat ćete uložiti ponešto u nabavku zasebnog NVMe kućišta. Ono koje odaberete odredit će koliku ćete brzinu diska dobiti.
Prvo što treba provjeriti je protokol povezivanja.
Većina kućišta niže cijene koristi USB 3.2 Gen 2, koji doseže brzinu prijenosa podataka od maksimalno 10 Gbps - otprilike 1250 MB/s u praksi. USB 3.2 Gen 2x2 to udvostručuje na 20 Gbps, dok diskovi PCIe 3.0 x4 mogu doseći 3500 MB/s, a Thunderbolt 3 ili USB4 podržavaju 40 Gbps.
Ključni čimbenici pri odabiru bit će cijena i kompatibilnost, kao i buduća namjena diska (koliko će za to brzina prijenosa podataka biti važna). NVMe diskovi se zagrijavaju pod opterećenjem. Potražite aluminijsko kućište s termalnim jastučićima ili s hladnjakom. Plastična kućišta su lakša, ali zadržavaju toplinu, što može smanjiti performanse tijekom dugotrajnog rada.
Provjerite podržava li kućište faktor oblika vašeg pogona. Najčešća veličina je 2280 (22 milimetara širine, 80 mm duljine), ali prijenosna računala ponekad dolaze s veličinama 2242 ili 2230. Mnoga kućišta podržavaju više duljina s odstojnicima koje je moguće namjestiti.
Provjerite podržava li kućište posebno NVMe SSD-ove. Pojedine jeftinije opcije rade samo s pogonima SATA M.2, koji koriste isti fizički konektor, ali različite protokole. Pogon NVMe neće raditi u kućištu namijenjenom samo za SATA.
Sastavljanje i formatiranje
Sastavljanje diska traje oko minutu. Većina kućišta ne zahtijeva alat - SSD umetnete u utor M.2, pričvrstite ga malim odstojnikom ili gumenim čepom i zatvorite kućište. Uključite USB kabel i računalo bi ga trebalo prepoznati. Ako je vaš disk došao s prijenosnog računala s instaliranim Windowsima, formatiranje neće biti jednostavno.
Stari diskovi nose sistemske particije EFI, particije za oporavak i druge ostatke koje brzo formatiranje neće dotaknuti. Oni zauzimaju vaš iskoristivi prostor i kasnije mogu stvoriti probleme. Prije nego što izvadite SSD, klonirajte sve na novi SSD svog prijenosnog računala kako bi sačuvali svoje datoteke i instalaciju sustava Windows. Tako će stari disk i dalje imati sve sistemske particije kada ga stavite u kućište.
Za novi početak, otvorite Disk Management u Windowsima. Desnom tipkom računalnog miša kliknite svaku particiju na disku i odaberite Delete Volume dok ne ostane nedodijeljeni prostor. Zatim desnom tipkom miša kliknite taj prostor i stvorite novi jednostavni volumen. Tako ćete dobiti jednu čistu particiju s punim kapacitetom.
Napravite sigurnosnu kopiju podataka (backup) i dvaput provjerite ciljni disk prije brisanja particija kako biste spriječili slučajni gubitak podataka.
Što se tiče datotečnog sustava, imate tri glavne mogućnosti.
NTFS odlično radi na Windowsima, ali je samo za čitanje na Macu bez softvera treće strane.
APFS je ekskluzivan za Mac.
exFAT je praktičan izbor ako premještate datoteke između različitih operativnih sustava - podržava velike datoteke i izvorno radi na Windowsima, macOS-u i Linuxu. Međutim, nekim starijim Linux postavkama možda će trebati upravljački programi.
Za što koristiti stari-novi disk?
Tako stvoreni prije disk može više toga nego klasični USB stick. Recimo, možete na njega pohraniti prijenosnu ludoteku igara sa Steama. NVMe SSD-ovi imaju visok broj ulazno/izlaznih operacija u sekundi (IOPS), što je važnije od sirove sekvencijalne brzine za igranje.
Igre stalno učitavaju male datoteke za teksture, zvuk i resurse. Standardni flash pogon guši se ovim opterećenjem, ali NVMe ga podnosi bez problema. Možete instalirati igre izravno na vanjski disk i reproducirati ih na bilo kojem računalu bez ponovne instalacije.
Također, može poslužiti i kao scratch disk prilikom uređivanja videa. DaVinci Resolve i Adobe Premiere stalno zapisuju privremene datoteke tijekom uređivanja i renderiranja. Brzi scratch disk održava vremensku liniju glatkom i smanjuje vrijeme izvoza. Održive brzine pisanja NVMe, čak i kroz USB usko grlo, nadmašuju većinu internih tvrdih diskova.
Moguće ga je koristiti i za pohranu pune instalacije Linuxa. Postavite trajno okruženje uživo na NVMe i dobit ćete prijenosni operativni sustav koji se brzo pokreće na mnogim sustavima. Tako može biti koristan za rješavanje problema, privatnost ili posjedovanje vlastitog radnog prostora gdje god se nalazili, piše Make Use Of.