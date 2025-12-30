Europa na Grenlandu gradi sustav za obranu protiv nove prijetnje: 'Previše ovisimo o Starlinku'

Europa ubrzano jača obranu svoje svemirske infrastrukture nakon što su sateliti postali nova meta kibernetičkih napada, špijunaže i elektroničkog ometanja. Od Grenlanda do Bruxellesa, europske institucije i industrija ulažu u sigurnije komunikacije, nove zemaljske postaje i vlastite satelitske mreže, nastojeći smanjiti ovisnost o stranim sustavima i odgovoriti na rastuće geopolitičke prijetnje u orbiti

U Kangerlussuaqu na Grenlandu, Europa gradi obranu od nove, sve ozbiljnije sigurnosne prijetnje – kibernetičkih napada iz svemira. Litavska tvrtka Astrolight, uz potporu Europske svemirske agencije (ESA), započela je izgradnju zemaljske postaje koja će koristiti laserske zrake za brzo i sigurno preuzimanje velikih količina podataka sa satelita. Projekt, najavljen prošlog mjeseca, samo je jedan od pokazatelja kako Europa nastoji ojačati sigurnost svoje svemirske infrastrukture, u trenutku kada rastu geopolitičke napetosti, a hibridne prijetnje sve snažnije pogađaju komunikacijske sustave u orbiti, piše Politico.

Od tehničke infrastrukture do strateškog resursa Godinama su sateliti u europskim političkim krugovima promatrani ponajprije kao tehnička infrastruktura, a ne kao ključni sigurnosni resurs. To se promijenilo 2022. godine, kada se kibernetički napad na satelitsku mrežu Viasat vremenski poklopio s početkom ruske invazije na Ukrajinu. Taj je incident jasno pokazao koliko su satelitske komunikacije ranjive, ali i koliko su važne za civilne i vojne operacije. Od tada sateliti sve češće postaju mete ometanja signala, špijunaže i sabotaža. Europska komisija u lipnju je upozorila da svemir postaje sve 'spornije i zasićenije' područje, navodeći porast kibernetičkih napada i pokušaja elektroničkog ometanja satelita i zemaljskih postaja. Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo ranije su ove godine upozorili na sve intenzivnije aktivnosti ruskih i kineskih satelita, koji se redovito primjećuju u blizini europskih sustava, sumnjajući na špijunske aktivnosti. Kao odgovor, države članice EU-a nastoje povećati otpornost sustava i smanjiti ovisnost o stranoj tehnologiji, kroz regulatorne mjere poput novog Zakona o svemiru, ali i kroz ulaganja u ključnu infrastrukturu. Grenland kao sigurnosna alternativa Važnost tih napora posebno je vidljiva na Grenlandu, ističe izvršni direktor Astrolighta Laurynas Mačiulis. 'Problem je u tome što se danas oko 80 posto svih svemirskih podataka preuzima na jednoj lokaciji – na Svalbardu, arktičkom otočju koje dijele različite zemlje, uključujući i Rusiju', rekao je Mačiulis u intervjuu. Na Svalbardu se nalazi glavna europska arktička zemaljska postaja, ključna za navigacijske sustave Galileo i Copernicus. Iako je položaj strateški, izuzetno je osjetljiv zbog blizine ruskih i kineskih aktivnosti. Dodatni problem predstavlja činjenica da se postaja na internet povezuje jednim jedinim podmorskim kabelom, koji je već nekoliko puta oštećen. 'U slučaju namjernog ili slučajnog oštećenja tog kabela gubi se pristup većini geoobavještajnih satelita, što je iznimno kritično. Zato nam je cilj uspostaviti komplementarnu zemaljsku postaju na Grenlandu', objašnjava Mačiulis.