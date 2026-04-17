Google i Gucci vam žele prodati prilično luksuzne pametne naočale

Prema dostupnim informacijama, Gucci verzija pametnih naočala neće se pojaviti prije 2027. godine , što znači da neće biti dio prve generacije Android XR uređaja koja se očekuje ranije. Time Google očito planira višefazni pristup: prvo lansirati osnovne modele, a zatim kroz luksuzne suradnje proširiti tržište i podići percepciju proizvoda.

Google planira ući dublje u tržište pametnih naočala kroz partnerstvo s luksuznim brendom Gucci , čime pokušava podići imidž svojih nadolazećih uređaja temeljenih na platformi Android XR. Suradnja se razvija uz podršku grupacije EssilorLuxottica, koja već ima iskustva u ovom segmentu kroz partnerstva s drugim tehnološkim tvrtkama.

Strategija podsjeća na pristup koji koristi Meta koja je već ostvarila uspjeh s naočalama razvijenima u suradnji s Ray-Banom i Oakleyjem. Međutim, za razliku od tih relativno pristupačnijih premium brendova, Gucci pripada znatno višem cjenovnom razredu, što sugerira da Google cilja i na luksuzni segment tržišta, a ne samo na tehnološke entuzijaste.

Ovakav potez također podsjeća na praksu Applea koji je kroz suradnju s Hermès ponudio skuplje verzije Apple Watch uređaja. Time se tehnologija pozicionira ne samo kao funkcionalni alat, već i kao modni dodatak i statusni simbol.

Google već surađuje s brendovima poput Warby Parker i Gentle Monster, ali partnerstvo s Guccijem jasno pokazuje ambiciju ulaska u luksuzni segment. Ipak, ostaje otvoreno pitanje postoji li stvarna potražnja za skupim pametnim naočalama, osobito uz postojeće zabrinutosti oko privatnosti i prikupljanja podataka koje prate ovakve uređaje.

Ranija iskustva s projektima poput Google Glassa pokazuju da tehnološka inovacija sama po sebi nije dovoljna za uspjeh, osobito ako društvena percepcija i pitanja privatnosti nisu adekvatno adresirani. U tom kontekstu, Googleov pokušaj kombiniranja tehnologije i luksuza predstavlja i priliku i rizik, piše Gizmodo.