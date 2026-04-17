Google i Gucci vam žele prodati prilično luksuzne pametne naočale

Partnerstvo dvaju firmi otkriva sve veće Googleove ambicije prema ulasku u tržište sve popularnijh pametnih nosivih uređaja
Google planira ući dublje u tržište pametnih naočala kroz partnerstvo s luksuznim brendom Gucci, čime pokušava podići imidž svojih nadolazećih uređaja temeljenih na platformi Android XR. Suradnja se razvija uz podršku grupacije EssilorLuxottica, koja već ima iskustva u ovom segmentu kroz partnerstva s drugim tehnološkim tvrtkama.
Prema dostupnim informacijama, Gucci verzija pametnih naočala neće se pojaviti prije 2027. godine, što znači da neće biti dio prve generacije Android XR uređaja koja se očekuje ranije. Time Google očito planira višefazni pristup: prvo lansirati osnovne modele, a zatim kroz luksuzne suradnje proširiti tržište i podići percepciju proizvoda.
Strategija podsjeća na pristup koji koristi Meta koja je već ostvarila uspjeh s naočalama razvijenima u suradnji s Ray-Banom i Oakleyjem. Međutim, za razliku od tih relativno pristupačnijih premium brendova, Gucci pripada znatno višem cjenovnom razredu, što sugerira da Google cilja i na luksuzni segment tržišta, a ne samo na tehnološke entuzijaste.
Ovakav potez također podsjeća na praksu Applea koji je kroz suradnju s Hermès ponudio skuplje verzije Apple Watch uređaja. Time se tehnologija pozicionira ne samo kao funkcionalni alat, već i kao modni dodatak i statusni simbol.
Google već surađuje s brendovima poput Warby Parker i Gentle Monster, ali partnerstvo s Guccijem jasno pokazuje ambiciju ulaska u luksuzni segment. Ipak, ostaje otvoreno pitanje postoji li stvarna potražnja za skupim pametnim naočalama, osobito uz postojeće zabrinutosti oko privatnosti i prikupljanja podataka koje prate ovakve uređaje.
Ranija iskustva s projektima poput Google Glassa pokazuju da tehnološka inovacija sama po sebi nije dovoljna za uspjeh, osobito ako društvena percepcija i pitanja privatnosti nisu adekvatno adresirani. U tom kontekstu, Googleov pokušaj kombiniranja tehnologije i luksuza predstavlja i priliku i rizik, piše Gizmodo.