Hvataju korak: Studenti počeli varati na ispitima uz pomoć pametnih naočala

Prema nedavnom izvješću, studenti u Kini koriste pametne naočale tvrtki poput Meta i Rokid kako bi varali na testovima. Tehnologija omogućuje prikaz informacija izravno u vidnom polju korisnika , uključujući odgovore na pitanja iz predmeta poput matematike i engleskog jezika. Atraktivnost takvih mogućnosti dovela je čak i do razvoja neformalnog tržišta najma , gdje pojedinci iznajmljuju uređaje studentima po cijeni od nekoliko dolara dnevno .

Razvoj AI pametnih naočala počinje otkrivati ozbiljne slabosti u načinu na koji institucije kontroliraju korištenje tehnologije, osobito u osjetljivim okruženjima poput ispita ili sudnica . Iako još uvijek nisu široko rasprostranjene, njihove mogućnosti, posebno u kombinaciji s umjetnom inteligencijom u stvarnom vremenu, već se koriste na načine koji otvaraju brojna etička pitanja.

Iako su takvi uređaji službeno zabranjeni na važnim ispitima, uključujući prijemne ispite za fakultete i državne službe, provedba tih zabrana pokazuje se izuzetno teškom. Razlog leži u samom dizajnu uređaja: mnoge pametne naočale izgledaju gotovo identično kao obične naočale, bez jasno vidljivih kamera ili drugih prepoznatljivih elemenata. Neki modeli imaju tek suptilan prikaz u leći koji je teško uočiti bez detaljnog pregleda.

Slični problemi javljaju se i izvan obrazovnog sustava. U Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama institucije poput sudova i organizacija koje provode standardizirane testove već su formalno zabranile korištenje takvih uređaja. Međutim, sama zabrana nije dovoljna ako ne postoji učinkovita metoda detekcije. Osobe zadužene za nadzor morale bi biti posebno obučene kako bi prepoznale različite modele i njihove skrivene funkcionalnosti, što u praksi često nije slučaj.

Dodatni izazov predstavlja brz razvoj tehnologije. Kako proizvođači nastoje učiniti uređaje diskretnijima i funkcionalnijima, razlika između običnih i 'pametnih' naočala postaje sve teže uočljiva. To znači da će institucije morati kontinuirano prilagođavati svoje metode kontrole, što zahtijeva dodatne resurse i edukaciju.

Sve to ukazuje na širi problem: tehnološki napredak često nadmašuje sposobnost društva da ga regulira. Iako pametne naočale imaju potencijal za legitimne i korisne primjene, poput asistivne tehnologije ili brzog pristupa informacijama, njihova zloupotreba u kontekstima gdje je poštenje ključno postaje sve očitija. Bez jasnijih pravila i učinkovitijih načina provedbe, ovakvi slučajevi će vjerojatno postajati sve češći, zaključuje Gizmodo.