Googleov inženjer optužen za malverzacije na Polymarketu oko Year-In-Search za 2025.

To je drugi kazneni progon na američkoj saveznoj razini povezan s trgovanjem na Polymarketu i prvi u kojem pronevjerene informacije dolaze s velike platforme Silicijske doline.

Savezni tužitelji u New Yorku optužili su Michelea Spagnuola , 36-godišnjeg Googleovog inženjera za informacijsku sigurnost sa sjedištem u Švicarskoj, za korištenje internih podataka o trendovima pretraživanja Googlea.

Mehanika je neobično specifična. Na Polymarketu je krajem 2025. godine otvoreno klađenje na prognozu tko će biti na vrhu Googleove liste Year-in-Search, godišnjeg sažetka tvrtke o najtraženijim pojmovima i osobama.

Tužitelji tvrde kako je Spagnuolo koristio interni Googleov alat za pristup nejavnim podacima o trendovima pretraživanja i zatim postavio 25 zasebnih oklada pod korisničkim računom AlphaRaccoon.

Stavio je blizu milijun USD na okladu kako supruga Kanye Westa, Bianca Censori, neće završiti na vrhu, više od 600 tisuća USD kako papa Lav XIV. neće završiti na vrhu i značajnu poziciju kako će pjevač D4vd završiti na vrhu, uz gotovo nultu vjerojatnost po Polymarketovoj procjeni.

D4vd je pobijedio kada je Google objavio rezultate 4. prosinca 2025. Spagnuolov AlphaRaccoon račun ostvario je profit od 1,2 mil. USD. Nakon toga je uklonio ime AlphaRaccoon sa svog računa pri Polymarketu i prebacio svoj dobitak iz povezanog kripto novčanika.

Optužen je za prijevaru s robom, prijevaru putem elektroničkih komunikacija i pranje novca. Agencija Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pokrenula je paralelni građanski postupak.

Raste pritisak na Polymarket

Optužnica iz New Yorka, potkrijepljena istragom FBI-ja, dosad je najkonkretnija javna primjena američkog zakona o trgovanju povlaštenim informacijama u stilu vrijednosnih papira na trgovanje na tržištu predviđanja.

Pravni okvir je nov jer ugovore na Polymarketu regulira CFTC kao derivate, ne Securities and Exchange Commission (SEC) kao vrijednosne papire.

Odgovornost za trgovanje povlaštenim informacijama povijesno se najlakše vezala uz režim vrijednosnih papira. Tužitelji su to zaobišli koristeći zakon o prijevari s robom, koji se primjenjuje na manipulacije na bilo kojem tržištu koje regulira CFTC.

Slučaj Spagnuolo dio je sve većeg regulatornog pritiska na Polymarket.

Nadzorni odbor američkog Zastupničkog doma otvorio je istragu o tome kako bi kupci Polymarketa i Kalshija mogli koristiti nejavne informacije za trgovanje.