Meta i Ray-Ban predstavili nove AI naočale, poznata i cijena

Na konferenciji Connect 2025 Meta je otkrila Ray-Ban Display, najnapredniji model u svojoj liniji pametnih naočala. Prodaja započinje 30. rujna u Sjedinjenim Američkim Državama, a kupci će ih moći pronaći u odabranim trgovinama poput Best Buya, LensCraftersa, Ray-Bana i Verizona po cijeni od 799 dolara. Dostupnost će se proširiti na Kanadu, Francusku, Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo početkom 2026. godine.

Naočale zadržavaju prepoznatljiv Ray-Banov dizajn, no iza klasičnog izgleda skriva se sofisticirana tehnologija. Na desnoj strani leće projicira se heads-up zaslon (HUD) koji prikazuje poruke, navigacijske upute, vizualne odgovore umjetne inteligencije i titlove u stvarnom vremenu.

Tehnologija iza zaslona

Središnji element naočala čini monokromatski zaslon rezolucije 600 puta 600 piksela koji pokriva vidno polje od 20 stupnjeva i postiže gustoću od 42 piksela po stupnju. Slika je dovoljno svijetla da ostane čitljiva i pod izravnim sunčevim svjetlom, što je čini upotrebljivom i u zahtjevnim uvjetima.