Meta i Ray-Ban predstavili nove AI naočale, poznata i cijena

Nove naočale iz Ray-Bana koriste prikaz na leći i nosivu narukvicu za aktivaciju niza pametnih funkcija poduprijetnih umjetnom inteligencijom
Na konferenciji Connect 2025 Meta je otkrila Ray-Ban Display, najnapredniji model u svojoj liniji pametnih naočala. Prodaja započinje 30. rujna u Sjedinjenim Američkim Državama, a kupci će ih moći pronaći u odabranim trgovinama poput Best Buya, LensCraftersa, Ray-Bana i Verizona po cijeni od 799 dolara. Dostupnost će se proširiti na Kanadu, Francusku, Italiju i Ujedinjeno Kraljevstvo početkom 2026. godine.
Naočale zadržavaju prepoznatljiv Ray-Banov dizajn, no iza klasičnog izgleda skriva se sofisticirana tehnologija. Na desnoj strani leće projicira se heads-up zaslon (HUD) koji prikazuje poruke, navigacijske upute, vizualne odgovore umjetne inteligencije i titlove u stvarnom vremenu.
Tehnologija iza zaslona
Središnji element naočala čini monokromatski zaslon rezolucije 600 puta 600 piksela koji pokriva vidno polje od 20 stupnjeva i postiže gustoću od 42 piksela po stupnju. Slika je dovoljno svijetla da ostane čitljiva i pod izravnim sunčevim svjetlom, što je čini upotrebljivom i u zahtjevnim uvjetima.
Upravljanje sadržajem omogućuje Meta Neural Band, prateća narukvica koja putem elektromiografije (EMG) registrira suptilne pokrete mišića u ruci. Na taj način korisnici mogu pisati, pomicati sadržaj ili birati naredbe gotovo neprimjetnim pokretima prstiju, bez potrebe za fizičkim tipkanjem ili glasovnim naredbama.
Funkcionalnosti i prve demonstracije
Podrška za Meta AI omogućuje odgovore na vizualne upite, vođenje video poziva, pregled i zumiranje fotografija, reprodukciju glazbe te navigaciju za pješake. Ugrađena kamera i zvučnici proširuju mogućnosti uređaja, a objektivi s Transitions tehnologijom automatski se prilagođavaju različitim svjetlosnim uvjetima, piše Engadget.
Na predstavljanju je Meta demonstrirala otvaranje aplikacija, pregled poruka i funkciju titlova uživo. Iako naočale tijekom prijenosa uživo nisu uspjele primiti poziv, druge su funkcije radile besprijekorno. Prema riječima Marka Zuckerberga, zaslon nudi iznimno visoku razlučivost, a baterija može izdržati oko šest sati mješovite uporabe.
Što slijedi?
Ray-Ban Display naočale dio su šire Meta vizije u kojoj proširena stvarnost zauzima sve važnije mjesto u svakodnevici. Njihovo lansiranje signalizira početak razdoblja u kojem se digitalne informacije sve prirodnije uklapaju u naše vidno polje, dok istodobno otvara pitanja o privatnosti, sigurnosti i dugoročnoj upotrebljivosti ove tehnologije.
Ovo, dakako, otvara nova pitanja o privatnosti i dozvoljavanja Meti da sakuplja i obrađuje informacije bez dozvole osoba koje su snimane. Zakonska regulacija čiji je zadatak očuvati privatnost osoba koje ne žele da ih se snima još jednom će morati hvatati korak za tehnologijom.