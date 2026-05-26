Je li Zakon o digitalnim tržištima prevelik zalogaj za EK? Provedbom nitko nije zadovoljan

Sve je više glasova zabrinutih kako je taj alat - predstavljen kao prilagođen za ubrzanu provedbu na brzorastućim digitalnim tržištima - prespor i nezgrapan
Kada je europski Zakon o digitalnim tržištima 2024. godine otvorio Appleov ekosustav iPhonea, uskočio je Aptoide.
Lisabonski programer pokrenuo je vlastitu trgovinu aplikacija s nižim naknadama, nadajući se kako će privući razvojne programere koji rade aplikacije za iPhone.
Dvije godine kasnije situacija se nije poboljšala.
Appleovi uvjeti i dalje čine postav omogućen zakonom neprivlačnim načinom vođenja poslovanja.
U siječnju je jedan od rijetkih konkurenata Aptoidea, SetApp Mobile, zatvorio svoju trgovinu, navodeći 'i dalje promjenjive i složene nepovoljne poslovne uvjete'.
Kako značajna uredba Europske unije o tržišnoj moći velikih tehnoloških tvrtki ulazi u svoju treću godinu i suočava se s obveznim pregledom Europske komisije, sve je više glasova zabrinutih kako je taj alat - predstavljen kao prilagođen za ubrzanu provedbu na brzorastućim digitalnim tržištima - prespor i nezgrapan.
Komisija u pojedinim područjima djeluje brzim tempom. U drugima se čini kako regulatorni dijalog nema kraja.
Kadrovi, neizvjesnost, politizacija
Protivnici velikih tehnoloških tvrtki ističu čimbenike koji se kreću od nedostatka osoblja u Bruxellesu do strategija čuvara vrata koje odgađaju provedbu.
Same tvrtke iz Silicijske doline smatraju brzinu manjim problemom, ali žale zbog neizvjesnosti procesa.
I jedni i drugi imaju problema s drugom dinamikom.
Intenzivno politizirani slučajevi provedbe koje rješava Komisija upleli su se u već izazovne trgovinske odnose Unije sa Sjedinjenim Državama.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ukidanje Unijinih digitalnih pravila, za koja tvrdi kako diskriminiraju američke tvrtke. Nijedna tvrtka nije osjetila veći teret novog digitalnog pravilnika Unije više od Googlea, koji je bio metom istraga o neusklađenosti u četiri od njegovih osam usluga koje su pokrivene zakonom, od tražilice i YouTubea do trgovine Play.
Najsporniji od tih slučajeva odnosi se na stranicu s rezultatima tražilice. Za ekosustav tvrtki koje ovise o njezinom prometu - od web stranica za usporedbu cijena do web stranica za rezervaciju hotela i avionskih karata - istraga Komisije o neusklađenosti - koja je još u tijeku - prespora je.
Istraga se odnosi na zakonsku odredbu koja Googleu i drugim velikim tehnološkim brani favoriziranje vlastitih usluga - poput, recimo, Google Flightsa - na štetu konkurentskih usluga, poput Booking.coma ili Expedije.
Komisija je pokrenula istragu samo nekoliko tjedana prije stupanja zakona na snagu 2024., tvrdeći kako Googleov prvi pokušaj usklađivanja nije bio uspješan. U tom je slučaju Komisija prekoračila predloženi jednogodišnji rok za istragu.
U usporedbi s tradicionalnim antimonopolskim istragama Unije - slučaj Google Shoppinga iz 2017. trajao je sedam godina, na primjer - sadašnji tempo je vrtoglavo brz.
Birokracija ili odugovlačenje?
Rizik od sudskog spora je najvažniji za odjel za tržišno natjecanje na čijem je čelu Teresa Ribera, u kojem su svjesni kako sudovi prate prošle antimonopolske odluke. To je ponekad dovelo do opreznog pristupa koji odugovlači postupke, rekao je anonimni dužnosnik Komisije kojeg citira Politico.
Ne pomaže ni to što se Komisijin tim za provedbu zakona sastoji od samo 100 zaposlenika, raspoređenih u dva direktorata. Za Google, obećanje Komisije o suradničkom i manje suparničkom pristupu nije dovelo do regulatornog rasterećenja. 'Riječ je o teškom i kontinuiranom procesu, koji uključuje stotine tehničkih sastanaka s Komisijom', rekao je Oliver Bethell, Googleov globalni voditelj usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja, nedavno u podcastu.
S druge strane, konkurentske tvrtke diva iz Mountain Viewa optužuju za odugovlačenje i taktiku 'zavadi pa vladaj'.
Googleovi prijedlozi za tražene slotove na stranici za pretraživanje izazvali su podjele između hotela i aviokompanija. s jedne strane, i agregatorskih stranica poput Expedije koje se natječu s Googleovim web stranicama za rezervaciju putovanja s druge.
Napori Komisije za pronalaženjem inkluzivnog rješenja i negodovanje europskih hotela i zrakoplovnih kompanija koje se boje gubitka izloženosti odgodili su istragu slučajeva neusklađenosti.
Čak i oni slučajevi koji su dovršeni na vrijeme - u svojim prvim odlukama Komisija je u travnju 2025. kaznila Apple s 500 milijuna eura i Meta Platforms s 200 milijuna eura - nisu u potpunosti riješili sporove.
Strukturalni problem i geopolitika
Appleovi pokušaji usklađivanja sa zakonom stvorili su neizvjesnost za tvrtke poput Aptoidea. Ta dugotrajna neizvjesnost mogla bi biti strukturna značajka same regulative i okolnosti u kojima biva provedena.
Velike tvrtke obave kozmetičke prilagodbe, na što Komisija mora odgovoriti ograničenim resursima, uz prisilno određivanje prioriteta.
U Komisiji ponavljaju kako zakon nije usmjeren na ciljeve. Čuvari vrata obvezni su stvoriti okolnosti za poslovne korisnike, ne i više od toga. Međutim, najspornija kašnjenja bila su geopolitičke prirode, pri čemu je provedba propisa Komisije bila zahvaćena burnim transatlantskim trgovinskim odnosima.
Komisija je prošle godine odgodila niz odluka jer je nastojala izbjeći kažnjavanje američkih tvrtki dok je pregovarala o trgovinskom primirju s Trumpovom administracijom. Ta se dinamika ponovno rasplamsala dok je Komisija nastojala dovršiti odgođenu istragu Googlea zbog pretraživanja. Izvršna vlast bila je na putu donošeja odluke i kazne u ožujku, ali to je pauzirano.
Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier rekao je kako zakonski rok od jedne godine za istrage 'nije strogi zakonski rok', već mjerilo 'najboljeg napora' koje omogućava dijalog s nadležnima i utvrđivanje činjenica potrebnih za tehnički složena pitanja usklađenosti.
'Samo izdavanje kazne formalizira kršenje propisa bez rješavanja problema', istaknuo je Regnier. Googleov prijedlog rješenja za problem nije dovoljno jak, pa su mu dali malo više vremena za poboljšanje. Ali, neće čekati dugo.
Zabrinutost zbog kašnjenja navela je više organizacija civilnog društva na slanje pisma šefici Komisije Ursuli von der Leyen, upozoravajući kako će kredibilitet tijela na čijem je čelu biti ugrožen ako dopusti političko uplitanje u donošenje odluka vezanih uz provedbu zakona.