Je li Zakon o digitalnim tržištima prevelik zalogaj za EK? Provedbom nitko nije zadovoljan

Lisabonski programer pokrenuo je vlastitu trgovinu aplikacija s nižim naknadama, nadajući se kako će privući razvojne programere koji rade aplikacije za iPhone.

Kada je europski Zakon o digitalnim tržištima 2024. godine otvorio Appleov ekosustav iPhonea, uskočio je Aptoide.

Appleovi uvjeti i dalje čine postav omogućen zakonom neprivlačnim načinom vođenja poslovanja.

U siječnju je jedan od rijetkih konkurenata Aptoidea, SetApp Mobile, zatvorio svoju trgovinu, navodeći 'i dalje promjenjive i složene nepovoljne poslovne uvjete'.

Kako značajna uredba Europske unije o tržišnoj moći velikih tehnoloških tvrtki ulazi u svoju treću godinu i suočava se s obveznim pregledom Europske komisije, sve je više glasova zabrinutih kako je taj alat - predstavljen kao prilagođen za ubrzanu provedbu na brzorastućim digitalnim tržištima - prespor i nezgrapan.

Komisija u pojedinim područjima djeluje brzim tempom. U drugima se čini kako regulatorni dijalog nema kraja.

Kadrovi, neizvjesnost, politizacija

Protivnici velikih tehnoloških tvrtki ističu čimbenike koji se kreću od nedostatka osoblja u Bruxellesu do strategija čuvara vrata koje odgađaju provedbu.

Same tvrtke iz Silicijske doline smatraju brzinu manjim problemom, ali žale zbog neizvjesnosti procesa.

I jedni i drugi imaju problema s drugom dinamikom.

Intenzivno politizirani slučajevi provedbe koje rješava Komisija upleli su se u već izazovne trgovinske odnose Unije sa Sjedinjenim Državama.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ukidanje Unijinih digitalnih pravila, za koja tvrdi kako diskriminiraju američke tvrtke. Nijedna tvrtka nije osjetila veći teret novog digitalnog pravilnika Unije više od Googlea, koji je bio metom istraga o neusklađenosti u četiri od njegovih osam usluga koje su pokrivene zakonom, od tražilice i YouTubea do trgovine Play.

Najsporniji od tih slučajeva odnosi se na stranicu s rezultatima tražilice. Za ekosustav tvrtki koje ovise o njezinom prometu - od web stranica za usporedbu cijena do web stranica za rezervaciju hotela i avionskih karata - istraga Komisije o neusklađenosti - koja je još u tijeku - prespora je.

Istraga se odnosi na zakonsku odredbu koja Googleu i drugim velikim tehnološkim brani favoriziranje vlastitih usluga - poput, recimo, Google Flightsa - na štetu konkurentskih usluga, poput Booking.coma ili Expedije.

Komisija je pokrenula istragu samo nekoliko tjedana prije stupanja zakona na snagu 2024., tvrdeći kako Googleov prvi pokušaj usklađivanja nije bio uspješan. U tom je slučaju Komisija prekoračila predloženi jednogodišnji rok za istragu.

U usporedbi s tradicionalnim antimonopolskim istragama Unije - slučaj Google Shoppinga iz 2017. trajao je sedam godina, na primjer - sadašnji tempo je vrtoglavo brz.