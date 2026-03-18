Fortnite se vraća u Google Play Store

Fortnite je s Play Storea uklonjen još 2020. godine, nakon što je Epic Games pokušao zaobići Googleovu proviziju od 30 posto na kupnje u toj aplikaciji. Sličan potez povukao je i Apple , uklonivši igru iz App Storea, što je potaknulo dugotrajne pravne sporove s obje kompanije, piše Engadget.

Spor s Appleom rezultirao je promjenama u radu App Storea na određenim tržištima, uključujući Sjedinjene Države i Europsku uniju. Fortnite se u EU vratio 2024., a u SAD prošle godine. Epic Games i Google postigli su pak nagodbu u studenom prošle godine. U međuvremenu je Google početkom ožujka objavio da smanjuje svoju proviziju na kupovine unutar aplikacija s dosadašnjih 30 posto na raspon od 10 do 20 posto.

Izvršni direktor Epic Gamesa Tim Sweeney tada je potvrdio da će se Fortnite vratiti na Googleovu mobilnu platformu. Uz povratak igre, Epic je nedavno najavio povećanje cijena virtualne valute V-Bucks, a originalni način igre 'Save the World' u travnju će biti besplatan za igranje.