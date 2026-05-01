EU zamrznuo novac za Srbiju, slovenska političarka: 'Ne možete to raditi!'

L. F./Hina

01.05.2026 u 15:16

Aleksandar Vučić
Aleksandar Vučić
Europska unija obustavila je isplate sredstava iz Plana rasta namijenjene Srbiji, izjavila je u četvrtak navečer povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za „nazadovanje” u pogledu pravosudnih reformi, prenijela je u petak agencija France presse

Izjava, izrečena tijekom konferencije u Švicarskoj, dolazi nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez savjetovanja s tužiteljima, sucima, EU-om ili drugim stručnim tijelima za to pitanje.

Prema kritičarima tih reformi usvojenih u siječnju, one daju veće ovlasti predsjednicima sudova nad sucima i ukidaju jamstva koja osiguravaju neovisnost tužitelja, što je izazvalo zabrinutost unutar EU-a i Vijeća Europe.

„Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta jer je došlo do nazadovanja u području pravosuđa”, izjavila je Kos odgovarajući na pitanje o Srbiji. „Dok se to ne ispravi, oni neće moći koristiti europsku financijsku potporu”, dodala je na konferenciji organiziranoj u povodu 50. Dana Europe na švicarskom Sveučilištu u Fribourgu.

Na upit AFP-a o tome je li donesena formalna odluka o obustavi financiranja, Europska komisija nije dala odgovor.

Plan rasta, koji se odnosi na šest zemalja zapadnog Balkana (Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju), raspolaže sa šest milijardi eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Namijenjen je poticanju gospodarstava i ubrzanju približavanja Uniji.

Sredstva su uvjetovana reformama, posebice onima koje se odnose na neovisnost pravosuđa i borbu protiv korupcije.

Srbija je sredinom siječnja u sklopu tog plana primila prvu tranšu od 56,5 milijuna eura, od ukupno 1,58 milijardi eura predviđenih za tu zemlju kandidatkinju za EU.

Marta Kos
Marta Kos

Povjerenica Kos također je kritizirala nazadovanje u pogledu vladavine prava, demokracije i slobode medija.

„Srbija je danas snažno polarizirana”, izjavila je referirajući se na napetu političku klimu u zemlji nakon gotovo godinu i pol dana antikorupcijskih prosvjeda.

„Kandidatkinja je već više od desetljeća i, nažalost, primjećujemo nazadovanje”, dodala je, kritizirajući i vanjsku politiku Srbije.

Srbija je i dalje bliska saveznica Kremlja i jedna je od rijetkih europskih država koja nije uvela sankcije Rusiji nakon njezine invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. „Ne može se biti s jednom nogom u dva tabora”, zaključila je povjerenica Kos.

VAŽAN DOKAZNI MATERIJAL

VAŽAN DOKAZNI MATERIJAL

Otkriveno kako su pronašli Pavleka; Njegov laptop stigao u Hrvatsku, objavljen ključan dio transkripta
UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

SAD sprema 'kratak i žestok val udara' na Iran, Trump šalje i specijalce? Oglasio se ajatolah
HRVATSKA TRAŽI IZRUČENJE

HRVATSKA TRAŽI IZRUČENJE

Uhićen Vedran Pavlek nakon mjesec dana bijega! Evo gdje su ga uhvatili

