EU zamrznuo novac za Srbiju, slovenska političarka: 'Ne možete to raditi!'

Prema kritičarima tih reformi usvojenih u siječnju, one daju veće ovlasti predsjednicima sudova nad sucima i ukidaju jamstva koja osiguravaju neovisnost tužitelja, što je izazvalo zabrinutost unutar EU-a i Vijeća Europe.

Izjava, izrečena tijekom konferencije u Švicarskoj, dolazi nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez savjetovanja s tužiteljima, sucima, EU-om ili drugim stručnim tijelima za to pitanje.

„Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta jer je došlo do nazadovanja u području pravosuđa”, izjavila je Kos odgovarajući na pitanje o Srbiji. „Dok se to ne ispravi, oni neće moći koristiti europsku financijsku potporu”, dodala je na konferenciji organiziranoj u povodu 50. Dana Europe na švicarskom Sveučilištu u Fribourgu.

Na upit AFP-a o tome je li donesena formalna odluka o obustavi financiranja, Europska komisija nije dala odgovor.

Plan rasta, koji se odnosi na šest zemalja zapadnog Balkana (Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju), raspolaže sa šest milijardi eura za razdoblje od 2024. do 2027. godine. Namijenjen je poticanju gospodarstava i ubrzanju približavanja Uniji.

Sredstva su uvjetovana reformama, posebice onima koje se odnose na neovisnost pravosuđa i borbu protiv korupcije.

Srbija je sredinom siječnja u sklopu tog plana primila prvu tranšu od 56,5 milijuna eura, od ukupno 1,58 milijardi eura predviđenih za tu zemlju kandidatkinju za EU.