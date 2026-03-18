Tržište teško bilijune dolara: Zašto Italija hitno provjerava sektor kvantnog računalstva?

'Sektor uključuje velike tehnološke tvrtke koje nude usluge bazirane na kapacitetima za upravljanje podacima, potencijalno uključujući i kvantno računalstvo, te male i srednje tvrtke, često tek u početnoj fazi razvoja, fokusirane na razvoj specijaliziranih tehnologija i usluga', istaknuo je regulator.

Regulatora brine da bi potrebna velika ulaganja, skok broja patenata i oslanjanje na hardver i softver zaštićen odredbama o intelektualnom vlasništvu mogli pogodovati malom broju dominantnih tvrtki. Izdvojili su u prvom redu divove u segmentu upravljanja podacima koji su na svojim platformama već počeli nuditi mogućnosti kvantnog računalstva, potencijalno šireći moćnu tržišnu poziciju na novo područje.

Namjeravaju zato ispitati niz mogućih rizika za tržišno natjecanje, između ostalog i na temelju problema s ulaskom u široku upotrebu umjetne inteligencije, izdvojivši 'značajne ekonomske, tehnološke i prepreke na području znanja koji brane pojavu novih konkurenata'. Kvantno računalstvo moglo bi uskoro naći primjenu u kibernetičkoj sigurnosti, financijskoj i biotehnologiji, projektiranju materijala i optimizaciji proizvodnih procesa, napominju.

Obrada podataka mogla bi zahvaljujući kvantnoj tehnologiji postati daleko brža no što trenutno dopušta konvencionalno računalstvo, uz očekivani utjecaj na sve privredne sektore i potencijalnu vrijednost u idućem desetljeću koja bi se mogla mjeriti u bilijunima dolara, prema konzultantskoj tvrtki McKinsey. Google, Amazon i Microsoft spadaju u skupinu velikih tehnoloških tvrtki koje ulažu sektor kvantnog računalstva i potencijalno rješenje problema nedostižno današnjim uređajima.

Talijanski regulator također je primijetio skok broja prijava patenata na području kvantne tehnologije, daleko snažniji nego na drugim tehnološkim područjima. Tehnološke tvrtke širom svijeta pokušavaju zacementirati poziciju prije no što se sektor razvije, što bi moglo potkopati tržišno natjecanje, objašnjavaju.

Akvizicije kvantnih startupova u početnoj fazi njihovog razvoja zahtijevaju pojačani nadzor, uključujući i Italiju, gdje njihov broj raste, dodaju. Analiza bi trebala biti zaključena do 31. prosinca.

Regulator je paralelno pokrenuo i javne konzultacije, odredivši akterima rok za dostavu povratnih informacija o strukturi tržišta, dinamici natjecanja, intelektualnom vlasništvu, trendovima konsolidacije i pitanjima strateške ovisnosti do kraja travnja ove godine.