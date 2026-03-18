Arheolozi otkrili rimski vojni logor visoko u Švicarskim Alpama

Otkriće daje zanimljive uvide u dosege Rimskog Carstva, kao i taktike koje su legionari koristili da bi pratili neprijateljsko kretanje
U Švicarskim Alpama otkriven je dosad nepoznat rimski vojni logor star oko 2000 godina, smješten na visini od 2100 metara. Otkriće dodatno potvrđuje koliko su vojnici Rimskog Carstva bili spremni djelovati i u ekstremnim planinskim uvjetima.
Strateški položaj visoko u Alpama
Logor je pronađen u kantonu Graubünden, odnosno u području između mjesta Cunter i Tiefencastel, regiji poznatoj kao Crap Ses. Smješten visoko iznad dolina i planinskih prijevoja, Rimljanima je omogućavao izvanredan pregled terena i pravovremeno uočavanje neprijateljskih kretanja.
S tog položaja vidljive su ključne alpske doline, uključujući Landwasser, Albulu, Domleschg i Surses, kao i važan planinski prolaz Lenzerheide, što upućuje na pažljivo odabranu vojnu strategiju.
Istraživanja vodi tim sa Sveučilište u Baselu u suradnji s arheološkom službom kantona Graubünden. Iako se područje proučava od 2021., ključni trenutak dogodio se 2023. godine, kada je volonter uočio neobičnu strukturu terena. Naknadna analiza pomoću tehnologije LiDAR, koja laserskim snimanjem otkriva i najmanje razlike u reljefu, potvrdila je postojanje umjetno izgrađenih fortifikacija, a otkriveni su obrambeni jarci i bedemi koji su štitili logor.
Tragovi rimske vojske
U logoru su pronađeni brojni artefakti povezani s rimskim vojnicima, uključujući olovne kuglice za praćke i čavle s vojničkih sandala. Posebno je značajan nalaz komada oružja s oznakom Treća rimska legija, što jasno povezuje logor s poznatim rimskim vojnim operacijama na tom području, a datiranje pronađenih predmeta podudara se s razdobljem borbi na obližnjem bojištu, također starom oko dva tisućljeća.
Otkriće omogućuje preciznije praćenje kretanja rimskih snaga kroz Alpe. Prema istraživačima, rimske postrojbe išle su iz područja Bergella preko prijevoja Septimer prema današnjem području Tiefencastela, a zatim dalje prema Churu i dolini Rajne.
Ovaj logor pokazuje da su Rimljani učinkovito koristili planinski teren za kontrolu ključnih prometnih pravaca, što je bilo presudno za širenje njihove vlasti. Stručnjaci ističu da ovo otkriće potvrđuje kako istraživanje tzv. rimske Švicarske i dalje donosi nova i iznenađujuća saznanja, piše Popular Mechanics.