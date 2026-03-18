Arheolozi otkrili rimski vojni logor visoko u Švicarskim Alpama

U Švicarskim Alpama otkriven je dosad nepoznat rimski vojni logor star oko 2000 godina, smješten na visini od 2100 metara. Otkriće dodatno potvrđuje koliko su vojnici Rimskog Carstva bili spremni djelovati i u ekstremnim planinskim uvjetima.

Strateški položaj visoko u Alpama

Logor je pronađen u kantonu Graubünden, odnosno u području između mjesta Cunter i Tiefencastel, regiji poznatoj kao Crap Ses. Smješten visoko iznad dolina i planinskih prijevoja, Rimljanima je omogućavao izvanredan pregled terena i pravovremeno uočavanje neprijateljskih kretanja.

S tog položaja vidljive su ključne alpske doline, uključujući Landwasser, Albulu, Domleschg i Surses, kao i važan planinski prolaz Lenzerheide, što upućuje na pažljivo odabranu vojnu strategiju.

Istraživanja vodi tim sa Sveučilište u Baselu u suradnji s arheološkom službom kantona Graubünden. Iako se područje proučava od 2021., ključni trenutak dogodio se 2023. godine, kada je volonter uočio neobičnu strukturu terena. Naknadna analiza pomoću tehnologije LiDAR, koja laserskim snimanjem otkriva i najmanje razlike u reljefu, potvrdila je postojanje umjetno izgrađenih fortifikacija, a otkriveni su obrambeni jarci i bedemi koji su štitili logor.