AI sustavno podcjenjuje žene? Evo što je otkrilo veliko istraživanje

L. Š.

09.10.2025 u 09:02

Umjetna inteligencija sustavno prikazuje žene kao mlađe i manje iskusne od muškaraca, pokazalo je opsežno novo istraživanje koje je analiziralo milijune slika, videa i tekstualnih podataka. Prema AI-u, u digitalnom svijetu žene nikad ne stare, ali zato rjeđe napreduju

Znanstvenici su proučili 1,4 milijuna internetskih slika i videa te devet velikih jezičnih modela, a rezultati su pokazali da se žene, u desecima tisuća zanimanja i društvenih uloga, češće prikazuju kao mlađe nego muškarci.

'Takva dobno uvjetovana rodna pristranost već je primijećena u pojedinim industrijama i anegdotalno, primjerice u slučajevima kada se odrasle žene nazivaju djevojkama', rekla je Solene Delecourt sa Sveučilišta Kalifornije u Berkeleyju, suautorica istraživanja. 'No dosad nitko nije imao mogućnost proučiti taj fenomen u ovako širokim razmjerima.'

Najizraženije razlike zabilježene su prilikom prikaza žena na visokim pozicijama, primjerice direktorica, astronautkinja ili liječnica, iako prema američkim statističkim podacima ne postoji stvarna dobna razlika između muškaraca i žena na tim funkcijama, piše Sky News.

'Internetske slike prikazuju suprotnost stvarnosti. I iako je internet u krivu kada nam ponavlja takav 'podatak', počinjemo ga smatrati istinitim', upozorio je Douglas Guilbeault sa Sveučilišta Stanford, također koautor studije. 'Tako dublje upadamo u krug predrasuda i pogrešaka.'

AI generirani životopisi otkrili istu pristranost

U dijelu istraživanja znanstvenici su koristili ChatGPT da bi generirali 40 tisuća životopisa. Ispostavilo se da je AI procjenjivao kandidate ženskog spola kao mlađe i s manje iskustva, a stariji muškarci ocijenjeni su kao kvalificiraniji. U drugom eksperimentu ispitanicima su prikazivane slike muškaraca i žena na istim radnim mjestima. Oni koji su vidjeli žene procijenili su prosječnu dob za to zanimanje nižom, a za muškarce su procijenili višu dob.

Za zanimanja koja se doživljavaju kao 'ženska' sudionici su predlagali mlađu dob kao idealnu za zapošljavanje, a za 'muška' zanimanja sugerirali su stariju dob.

'Naše istraživanje pokazuje da je dobno uvjetovana rodna pristranost široko rasprostranjena; to je kulturna i statistička distorzija stvarnosti koja prožima internetske medije, tražilice, videozapise, tekstove i generativnu umjetnu inteligenciju', zaključila je Delecourt.

Tvrtka OpenAI, tvorac ChatGPT-ja, izjavila je za Sky News da je provela opsežna interna istraživanja o sistemskoj pristranosti i utvrdila da manje od jedan posto odgovora njihova AI sustava 'odražava štetne stereotipe'.

