AI sustavno podcjenjuje žene? Evo što je otkrilo veliko istraživanje

Znanstvenici su proučili 1,4 milijuna internetskih slika i videa te devet velikih jezičnih modela, a rezultati su pokazali da se žene, u desecima tisuća zanimanja i društvenih uloga, češće prikazuju kao mlađe nego muškarci.

'Takva dobno uvjetovana rodna pristranost već je primijećena u pojedinim industrijama i anegdotalno, primjerice u slučajevima kada se odrasle žene nazivaju djevojkama', rekla je Solene Delecourt sa Sveučilišta Kalifornije u Berkeleyju, suautorica istraživanja. 'No dosad nitko nije imao mogućnost proučiti taj fenomen u ovako širokim razmjerima.'

Najizraženije razlike zabilježene su prilikom prikaza žena na visokim pozicijama, primjerice direktorica, astronautkinja ili liječnica, iako prema američkim statističkim podacima ne postoji stvarna dobna razlika između muškaraca i žena na tim funkcijama, piše Sky News.

'Internetske slike prikazuju suprotnost stvarnosti. I iako je internet u krivu kada nam ponavlja takav 'podatak', počinjemo ga smatrati istinitim', upozorio je Douglas Guilbeault sa Sveučilišta Stanford, također koautor studije. 'Tako dublje upadamo u krug predrasuda i pogrešaka.'