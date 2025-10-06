EU uzvraća udarac? Ovo je strategija kojom planiraju smanjiti ovisnost o SAD-u i Kini

U dokumentu se navodi da Komisija želi 'ojačati AI suverenitet Europske unije' ubrzavanjem razvoja i primjene domaćih tehnologija umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavlja se na mjere koje bi trebale potaknuti usvajanje skalabilnih i primjenjivih europskih generativnih AI rješenja u javnoj upravi
Europska unija mora poticati razvoj domaćih platformi umjetne inteligencije i smanjiti ovisnost o stranim dobavljačima, poručio je Bruxelles uoči predstavljanja nove strategije kojom želi ojačati konkurentnost u globalnoj utrci za prevlast u tehnologiji budućnosti.
Prema nacrtu dokumenta u koji je uvid imao Financial Times, nova inicijativa Europske komisije pod nazivom 'Apply AI Strategy' usmjerena je na promicanje europskih AI alata koji bi trebali osigurati veću tehnološku sigurnost i otpornost te povećati industrijsku konkurentnost Unije. Strategija posebno naglašava potrebu za širim korištenjem umjetne inteligencije u sektorima zdravstva, obrane i proizvodnje.
U dokumentu se navodi da Komisija želi 'ojačati AI suverenitet Europske unije' ubrzavanjem razvoja i primjene domaćih tehnologija umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavlja se na mjere koje bi trebale potaknuti usvajanje skalabilnih i primjenjivih europskih generativnih AI rješenja u javnoj upravi.
Strategiju bi, prema planu, trebala predstaviti povjerenica EU-a za digitalna pitanja Henna Virkkunen u utorak, no sadržaj nacrta još se može mijenjati.
Ovisnost o stranoj tehnologiji postaje sigurnosni rizik
Komisija upozorava na 'ovisnosti o vanjskim igračima unutar AI lanca vrijednosti' – uključujući infrastrukturu i softver potrebne za izgradnju, treniranje i upravljanje AI sustavima – koje bi, kako se navodi, mogli 'pretvoriti u oružje' državni i nedržavni akteri te tako ugroziti opskrbne lance.
Takva su upozorenja postala izraženija nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću, što je izazvalo zabrinutost u Bruxellesu zbog europske ovisnosti o američkoj tehnologiji i potaknuo nove pozive na digitalnu neovisnost Europe. Istodobno Kina pojačava pritisak na SAD, kao vodeću silu u razvoju umjetne inteligencije, što budi strahove da bi Europa mogla ostati tek promatrač u oblikovanju budućnosti ove tehnologije.
Iako je u posljednjih nekoliko godina u Europi izniklo više perspektivnih AI tvrtki, poput francuskog Mistrala i njemačke Helsing grupe, koja razvija obrambene tehnologije, Unija i dalje uvelike ovisi o američkom i azijskom softveru, hardveru i ključnim sirovinama.
Prema nacrtu strategije, javna uprava trebala bi imati ključnu ulogu u pomaganju europskim AI startupovima u rastu, konkretno povećanjem potražnje za otvorenim i domaćim AI rješenjima. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen istaknula je prošlog petka da EU želi 'ubrzati usvajanje umjetne inteligencije na svim razinama' pomoću nove strategije, kako Europa 'ne propustila priliku za tehnološki iskorak'.
Bruxelles želi da umjetna inteligencija postane ne samo alat za povećanje produktivnosti, nego i 'strateška imovina', duboko integrirana u institucionalne, industrijske i sigurnosne sustave Unije.
EU ulaže milijardu eura i cilja na obrambene sustave
Za provedbu mjera iz nove strategije, uključujući potporu primjeni AI-a u proizvodnji i zdravstvu – Komisija planira mobilizirati milijardu eura iz postojećih financijskih programa.
Poseban naglasak stavljen je na obrambeni sektor, u kojem Bruxelles želi ubrzati razvoj AI sustava zapovijedanja i nadzora (C2), ključnih za vođenje vojnih operacija i upravljanje trupama. Riječ je o tehnologijama za koje europske vojske trenutno uvelike ovise o Sjedinjenim Državama i NATO-ovoj infrastrukturi.