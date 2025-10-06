EU uzvraća udarac? Ovo je strategija kojom planiraju smanjiti ovisnost o SAD-u i Kini

Europska unija mora poticati razvoj domaćih platformi umjetne inteligencije i smanjiti ovisnost o stranim dobavljačima, poručio je Bruxelles uoči predstavljanja nove strategije kojom želi ojačati konkurentnost u globalnoj utrci za prevlast u tehnologiji budućnosti.

Prema nacrtu dokumenta u koji je uvid imao Financial Times, nova inicijativa Europske komisije pod nazivom 'Apply AI Strategy' usmjerena je na promicanje europskih AI alata koji bi trebali osigurati veću tehnološku sigurnost i otpornost te povećati industrijsku konkurentnost Unije. Strategija posebno naglašava potrebu za širim korištenjem umjetne inteligencije u sektorima zdravstva, obrane i proizvodnje.

U dokumentu se navodi da Komisija želi 'ojačati AI suverenitet Europske unije' ubrzavanjem razvoja i primjene domaćih tehnologija umjetne inteligencije. Poseban naglasak stavlja se na mjere koje bi trebale potaknuti usvajanje skalabilnih i primjenjivih europskih generativnih AI rješenja u javnoj upravi.

Strategiju bi, prema planu, trebala predstaviti povjerenica EU-a za digitalna pitanja Henna Virkkunen u utorak, no sadržaj nacrta još se može mijenjati.