Europska komisija otvorila istragu o kršenju antimonopolskih pravila protiv Googlea

Istraga će utvrditi krši li Google antimonopolska pravila EU-a tako što na adekvatan način ne nadoknađuje autorima sadržaja ili im ne nudi mogućnost da odbiju da se njihov sadržaj koristi za sažetke generirane AI-em, a da pritom ne izgube pristup Googleovoj tražilici, rekla je Komisija.

'Mnogi izdavači zaista ovise o Google Searchu za korisnički promet te ne žele riskirati gubitak pristupa njemu', ističe se u priopćenju za medije objavljenom u utorak.

Izdavači su kritizirali rezultate pretraživanja generirane AI-em jer Google najprije prikazuje sažetak njihovog sadržaja umjesto izravne poveznice do njihovih internetskih stranica. To smanjuje njihov promet i stoga uzrokuje pad prihoda od oglašavanja na njihovim stranicama.