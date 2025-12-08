Trump kritizirao masnu globu X-u: Europa se kreće u lošem smjeru

"Europa se kreće u lošem smjeru", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući, naglasivši da očekuje da će kasnije u ponedjeljak dobiti potpuno izvješće o toj odluci Europske unije.

Dodao je da ga Musk nije tražio pomoć po tom pitanju i istaknuo da "Europa mora biti vrlo oprezna".

Europska komisija je prošli tjedan kaznila X sa 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.