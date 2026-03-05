Vaš će uređaj s Androidom uskoro moći pomoći u potrazi za nestalom prtljagom

Nova značajka, jedna od mnogih najavljenih kao dio Googleovog ožujskog Pixel Dropa, generira poveznicu Find Hub za kompatibilne trackere koju je moguće podijeliti sa zrakoplovnim tvrtkama kako bi se pomoglo u lociranju torbi koje su nestale u prijevozu.

Korisnici uređaja s operativnim sustavom Android uskoro će ih moći koristiti za praćenje kako bi izravno koordinirali pronalazak izgubljene prtljage s aviokompanijama.

Apple je krajem 2024. godine predstavio sličnu značajku za AirTags Share Item Location. Korisnici iOS-a mogu privremeno podijeliti lokaciju Find My dodatka sa svojom zrakoplovnom tvrtkom kako bi pomogli u pronalaženju izgubljene prtljage.



Važno je napomenuti kako AirTags (i drugi uređaji za praćenje, uključujući one kompatibilne s Androidovim Find Hubom) nisu trackeri u stvarnom vremenu, jer se općenito oslanjaju na pinganje drugih uređaja povezanih s internetom u blizini kako bi podijelili svoju lokaciju.



Share Item Location za AirTags trenutno podržava 36 zrakoplovnih tvrtki.



Kako koristiti Android Find Hub za lociranje izgubljene prtljage



Kako biste koristili ovu značajku, morate imati tracker kompatibilan s Find Hubom u svojoj prtljazi.



Odaberite uređaj za praćenje u aplikaciji Find Hub, kucnite Share Item Location kako biste generirali šifrirani URL i kopirajte vezu koju ćete zalijepiti u obrazac zahtjeva za izgubljenu prtljagu vaše zrakoplovne tvrtke na mobilnoj aplikaciji ili web stranici.



Veza za dijeljenje automatski istječe nakon sedam dana, iako dijeljenje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku. Find Hub će također onemogućiti dijeljenje lokacije kada vaš uređaj s Androidom otkrije uređaj za praćenje u blizini.



Trenutno 10 globalnih zrakoplovnih tvrtki podržava Find Hub:



Ajet



Air India



China Airlines



Lufthansa



Austrian Airlines



Brussels Airlines



Swiss International Airlines



Saudia Airlines



Scandinavian Airlines



Turkish Airlines



Google planira dodati još avio prijevoznika tom popisu, piše Life Hacker.

