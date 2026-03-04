Googleovi zaposlenici zaglavili u Dubaiju, Nvidia zatvorila ured

Velike tehnološke kompanije poput Nvidije, Amazona i Alphabeta ubrzano poduzimaju mjere kako bi zaštitile zaposlenike koji rade ili putuju na Bliskom istoku, nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran tijekom vikenda, a koji su se nastavili i kroz tjedan
Masovni napad na Iran, u kojem je poginuo i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, izazvao je snažnu odmazdu Teherana. Iran je uzvratio napadima na izraelske i američke baze diljem Perzijskog zaljeva, što je dodatno destabiliziralo regiju. Eskalacija sukoba poremetila je svakodnevni život, internetske veze u Iranu, zračni promet i energetske tokove kroz regiju, piše CNBC.
Proizvođač čipova Nvidia privremeno je zatvorio svoj ured u Dubaiju, a zaposlenici rade na daljinu, navodi se u internom dopisu koji je izvršni direktor Jensen Huang u utorak poslao svim zaposlenicima. Huang je istaknuo kako Nvidijin krizni tim 'radi danonoćno' kako bi pomogao zaposlenicima i njihovim obiteljima pogođenima sukobom, uključujući oko 6.000 zaposlenika kompanije u Izraelu.
Izrael je za Nvidiju iznimno važan. Tvrtka je 2019. godine kupila izraelsku kompaniju Mellanox, proizvođača mrežne opreme, za oko 7,13 milijardi dolara, što je tada bila najveća akvizicija u povijesti Nvidije. Izrael je, odmah nakon SAD-a, najveće Nvidijino središte za istraživanje i razvoj.
Prema Huangovim riječima, svi zaposlenici Nvidije u regiji i članovi njihovih obitelji trenutačno su na sigurnom. 'Tisuće naših kolega žive tamo, a mnogi diljem svijeta imaju obitelj i prijatelje pogođene ovim događajima', napisao je Huang.
Američki State Department u ponedjeljak je pozvao američke građane da odmah napuste zemlje Bliskog istoka koristeći dostupne komercijalne letove zbog, kako su naveli, 'ozbiljnih sigurnosnih rizika'. Do utorka poslijepodne američke vlasti počele su pripremati i vojne zrakoplove te čarter letove kako bi evakuirale američke državljane iz regije.
Googleovi zaposlenici zaglavili u Dubaiju
Zbog poremećaja u zračnom prometu dio zaposlenika Googlea zaglavio je u Dubaiju nakon prodajne konferencije, tvrde izvori upoznati sa situacijom. Googleov odjel za cloud usluge prošlog je tjedna u Dubaiju održao događaj Accelerate, a neki zaposlenici nisu uspjeli napustiti regiju nakon eskalacije sukoba.
Interna poruka poslana zaposlenicima u nedjelju navodi da tvrtka još uvijek ima dio osoblja na terenu te da su nedavni napadi 'zabrinjavajući'. Iako je većina zaposlenika uspjela napustiti područje, deseci ih i dalje čekaju povratak zbog otkazanih letova.
Nakon napada na Iran avionski promet u regiji pretrpio je velike poremećaje. Prema podacima analitičke tvrtke Cirium, od početka sukoba tijekom vikenda otkazano je više od 11.000 letova na Bliskom istoku. Google je priopćio kako većina zaposlenika pogođenih situacijom nije iz Sjedinjenih Država, već su riječ o lokalnim zaposlenicima u regiji.
Kompanija je dodala da je aktivirala sigurnosne protokole te zaposlenicima savjetovala da slijede upute lokalnih vlasti. 'Situacija na Bliskom istoku brzo se razvija i pažljivo je pratimo. Naš prioritet su sigurnost i dobrobit naših zaposlenika u regiji', poručio je glasnogovornik Googlea.