Googleovi zaposlenici zaglavili u Dubaiju, Nvidia zatvorila ured

Masovni napad na Iran, u kojem je poginuo i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, izazvao je snažnu odmazdu Teherana. Iran je uzvratio napadima na izraelske i američke baze diljem Perzijskog zaljeva, što je dodatno destabiliziralo regiju. Eskalacija sukoba poremetila je svakodnevni život, internetske veze u Iranu, zračni promet i energetske tokove kroz regiju, piše CNBC.

Proizvođač čipova Nvidia privremeno je zatvorio svoj ured u Dubaiju, a zaposlenici rade na daljinu, navodi se u internom dopisu koji je izvršni direktor Jensen Huang u utorak poslao svim zaposlenicima. Huang je istaknuo kako Nvidijin krizni tim 'radi danonoćno' kako bi pomogao zaposlenicima i njihovim obiteljima pogođenima sukobom, uključujući oko 6.000 zaposlenika kompanije u Izraelu.

Izrael je za Nvidiju iznimno važan. Tvrtka je 2019. godine kupila izraelsku kompaniju Mellanox, proizvođača mrežne opreme, za oko 7,13 milijardi dolara, što je tada bila najveća akvizicija u povijesti Nvidije. Izrael je, odmah nakon SAD-a, najveće Nvidijino središte za istraživanje i razvoj.

Prema Huangovim riječima, svi zaposlenici Nvidije u regiji i članovi njihovih obitelji trenutačno su na sigurnom. 'Tisuće naših kolega žive tamo, a mnogi diljem svijeta imaju obitelj i prijatelje pogođene ovim događajima', napisao je Huang.

Američki State Department u ponedjeljak je pozvao američke građane da odmah napuste zemlje Bliskog istoka koristeći dostupne komercijalne letove zbog, kako su naveli, 'ozbiljnih sigurnosnih rizika'. Do utorka poslijepodne američke vlasti počele su pripremati i vojne zrakoplove te čarter letove kako bi evakuirale američke državljane iz regije.