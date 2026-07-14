Europa ima aduta u AI utrci, ali ga olako prepušta Amerikancima? 'Za dvije godine bit će kasno'

Sve je više onih koji zagovaraju (pre)usmjeravanje domaće proizvedene struje u projekte koji će potaknuti istraživanje i razvoj, umjesto izravne prodaje Amerikancima
Arthur Mensch, glavni izvršni direktor tvrtke Mistral AI, vjeruje da je relativno jeftina energija u Francuskoj glavna konkurentska prednost u utrci za umjetnu inteligenciju.
No upozorio je da, osim ako Europa ne razvije sustav za usmjeravanje svojih jeftinih električnih resursa u vlastite velike jezične modele, riskira gubitak energetske prednosti.
Francuska proizvodnja energije s niskim udjelom ugljika jako je tražena među američkim tehnološkim divovima. No Mensch vjeruje da je treba usmjeriti u vlastito istraživanje i razvoj, a ne prodati je Amerikancima koji će je preprodati 10 puta skuplje u obliku umjetne inteligencije. Već za dvije godine bit će prekasno, uvjeren je.
Mensch nije jedini koji je zabrinut – slične dvojbe imaju i francuski političari te se pitaju kojim projektima podatkovnih centara treba dati prioritet na francuskom tlu u vrijeme u kojem se globalne tvrtke za umjetnu inteligenciju utrkuju u proširenju svojih računalnih kapaciteta.
Očekuje se da će ulaganje u superračunalo koje je obećao japanski SoftBank, planirano za sjevernu Francusku, u konačnici trošiti između tri i pet gigavata električnog kapaciteta.
Ukupni kapacitet trenutno dodijeljen svim podatkovnim centrima u zemlji manji je od gigavata.
Pitanje prodaje energije se zaoštrilo
Dok se tvrtke za umjetnu inteligenciju utrkuju u izgradnji računalne snage, Francuska se pozicionirala kao utočište za ulaganja, kladeći se na višak energije koji dolazi iz njezine nacionalne mreže nuklearnih elektrana. Suočena s deindustrijalizacijom, ta država također želi potaknuti nove projekte izgradnje podatkovnih centara.
Rasprava o tome nastala je 2025. godine nakon francuskog Samita o umjetnoj inteligenciji i obećanja o ulaganjima od 109 milijardi eura, uglavnom stranih tvrtki, što je potaknuto sloganom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona: 'Uključi, dušo, uključi!'
No pitanje se zaoštrilo otkako je Mensch upozorio na rizik od 'monopolizacije europskih energetskih resursa' jer bi strane tvrtke zauzele '90 posto vrijednosti'.
Iako Mistral želi izgraditi svoju infrastrukturu u ime suvereniteta, i on je imao koristi od neeuropskih ulaganja, a osobito se to odnosi na 30 do 50 milijardi eura iz emiratskog fonda MGX za izgradnju AI kampusa u partnerstvu s Nvidijom i francuskom državnom investicijskom bankom Bpifrance.
To se pitanje sada našlo u platformama predsjedničkih kandidata uoči izbora 2027. godine. Mnogi od njih, od Édouarda Philippea do Zelenih, kao i Dominique de Villepin i Nacionalno okupljanje, zalažu se za neki oblik povlaštenog pristupa domaćoj električnoj energiji za francuske ili europske tvrtke.
Nekoliko regija također namjerava prilagoditi svoje politike da bi lokalne tvrtke mogle imati koristi, a što se tiče francuskog energetskog diva EDF-a, on je podatkovne centre učinio središnjim dijelom svoje komercijalne strategije prodaje viška električne energije, osobito stavljanjem zemljišta na raspolaganje.
U svojim prvim dodjelama favorizirao je francuske igrače. Od svoja četiri poziva za iskazivanje interesa, tri su otišla francuskim tvrtkama Eclairion, Mistral i OpCore te se očekuje da će četvrti pripasti SoftBanku.
Druge francuske tvrtke nerado isključuju američke tvrtke jer neizravno imaju koristi od njihovih ulaganja u izgradnju podatkovnih centara, iako uključeni iznosi predstavljaju djelić ukupnih troškova takvih projekata, piše Politico.