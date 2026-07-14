Europa ima aduta u AI utrci, ali ga olako prepušta Amerikancima? 'Za dvije godine bit će kasno'

No upozorio je da, osim ako Europa ne razvije sustav za usmjeravanje svojih jeftinih električnih resursa u vlastite velike jezične modele, riskira gubitak energetske prednosti.

Arthur Mensch , glavni izvršni direktor tvrtke Mistral AI, vjeruje da je relativno jeftina energija u Francuskoj glavna konkurentska prednost u utrci za umjetnu inteligenciju.

Francuska proizvodnja energije s niskim udjelom ugljika jako je tražena među američkim tehnološkim divovima. No Mensch vjeruje da je treba usmjeriti u vlastito istraživanje i razvoj, a ne prodati je Amerikancima koji će je preprodati 10 puta skuplje u obliku umjetne inteligencije. Već za dvije godine bit će prekasno, uvjeren je.

Mensch nije jedini koji je zabrinut – slične dvojbe imaju i francuski političari te se pitaju kojim projektima podatkovnih centara treba dati prioritet na francuskom tlu u vrijeme u kojem se globalne tvrtke za umjetnu inteligenciju utrkuju u proširenju svojih računalnih kapaciteta.

Očekuje se da će ulaganje u superračunalo koje je obećao japanski SoftBank, planirano za sjevernu Francusku, u konačnici trošiti između tri i pet gigavata električnog kapaciteta.

Ukupni kapacitet trenutno dodijeljen svim podatkovnim centrima u zemlji manji je od gigavata.

Pitanje prodaje energije se zaoštrilo

Dok se tvrtke za umjetnu inteligenciju utrkuju u izgradnji računalne snage, Francuska se pozicionirala kao utočište za ulaganja, kladeći se na višak energije koji dolazi iz njezine nacionalne mreže nuklearnih elektrana. Suočena s deindustrijalizacijom, ta država također želi potaknuti nove projekte izgradnje podatkovnih centara.

Rasprava o tome nastala je 2025. godine nakon francuskog Samita o umjetnoj inteligenciji i obećanja o ulaganjima od 109 milijardi eura, uglavnom stranih tvrtki, što je potaknuto sloganom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona: 'Uključi, dušo, uključi!'

No pitanje se zaoštrilo otkako je Mensch upozorio na rizik od 'monopolizacije europskih energetskih resursa' jer bi strane tvrtke zauzele '90 posto vrijednosti'.