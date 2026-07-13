Na krilima AI-a: TSMC-u skočili prihodi

Preliminarno izvješće o prihodu trebalo je biti objavljeno u petak, ali je odgođeno zbog tajfuna Bavija. Poslovni rezultati u drugom tromjesečju bit će objavljeni u četvrtak.

U razdoblju od siječnja do lipnja prihod vodećeg proizvođača čipova u svijetu iznosio je 2,04 bilijuna novotajvanskih dolara (74,7 milijardi američkih dolara) i bio je viši za 35,6 posto nego prije godinu dana. Samo u lipnju poskočio je na godišnjoj razini za čak 67,9 posto, na 442,68 milijardi novotajvanskih dolara. Usporedba s prethodnim mjesecom pokazuje rast po stopi od 6,2 posto.

Sredinom siječnja glavni financijski direktor Wendell Huang rekao je novinarima da u cijeloj 2026. očekuju rast prihoda od oko 30 posto, istaknuvši da računaju na snažnu potražnju, oslonjenu na umjetnu inteligenciju. U 2025. TSMC-ov prihod poskočio za 31,6 posto i iznosio je 3,8 bilijuna novotajvanskih dolara. Izražen u američkoj valuti uvećan je za 35,9 posto, na 122,42 milijarde dolara.

Kako bi odgovorila na snažnu potražnju, kompanija planira u 2026. godini uložiti više od 50 milijardi dolara, ponajprije u razvoj naprednih proizvodnih tehnologija povezanih s umjetnom inteligencijom. Krajem ožujka tajvansko ministarstvo gospodarstva istaknulo je da problemi u opskrbi s Bliskog istoka nisu ugrozili nabavu helija koji se sada može uvoziti i iz SAD-a, naglasili su.

Ministarstvo je tim istupom nastojalo otkloniti strahovanja koja je raspirila čelnica francuske grupe za industrijske plinove Air Liquide Armelle Levieux upozorenjem da zbog sukoba na Bliskom istoku očekuje kratkotrajnu nestašicu helija. Francuska tvrtka ključni je dobavljač tajvanske industrije poluvodiča, uključujući i TSMC. Na Tajvanu imaju više od 60 pogona, a njih 54 opskrbljuje industriju poluvodiča.

SAD je najveći svjetski proizvođač helija, prema podacima Američke geološke službe (USGS), s proizvedenim 81 milijunom kubičnih metara u 2025., kada se uzme u obzir i helij proizveden u Kanadi i 'pročišćen' u Sjedinjenim Državama. Na drugom je mjestu Katar koji je lani proizveo 63 milijuna kubika helija, stoji u tablicama USGS‑a, a slijedi Rusija s 18 milijuna kubika.

TSMC je kompanija s najvećom tržišnom kapitalizacijom u Aziji, od 1,955 bilijuna američkih dolara, i broji među klijentima tehnološke divove poput Nvidije i Applea, podsjeća Reuters.