Više nije bitno brišete li kolačiće: Novi načini praćenja online puno su perfidniji

Industrija je izgradila nešto daleko upornije i nevidljivije, protiv čega se mnogo teže boriti. Rezultat je ekosustav praćenja bez kolačića koji ne pohranjuje ništa na vaš uređaj

Infrastruktura za praćenje korisnika online odmaknula se od internetskih kolačića. Industrija je izgradila nešto daleko upornije i nevidljivije, protiv čega se mnogo teže boriti. Kolačići treće strane, pomoću kojih vas oglasne mreže mogu pratiti, postupno se ukidaju u glavnim web preglednicima. Safari i Firefox blokiraju ih već godinama, a u tom smjeru kreće se i Chrome. Oglašivači i posrednici podataka znali su da to dolazi pa su proveli posljednje desetljeće u izgradnji alternativa, a rezultat je ekosustav praćenja bez kolačića te ne treba dopuštenje vašeg preglednika za pohranu bilo čega jer ne pohranjuje ništa na vaš uređaj. Više ne morate ostaviti datoteku na nečijem računalu da biste ga identificirali. Samo trebate postaviti pregledniku nekoliko pitanja. Odgovori su dovoljni da ga prepoznaju među milijunima.

Dobro došli u eru digitalnog otiska web preglednika Svaki put kada posjetite web stranicu, vaš preglednik nenamjerno emitira bujicu signala: od vašeg operativnog sustava, rezolucije zaslona, ​​instaliranih fontova i vremenske zone do postavki jezika, verzije preglednika... Deseci tih i drugih atributa biva poslano na bilo koji web poslužitelj što ga posjećujete. Ne čini se da ove podatkovne točke, same za sebe, puno otkrivaju. Ali kada ih spojite, dobit ćete kombinaciju koja može razlikovati vaš preglednik od milijuna drugih na internetu. Projekt Panopticlick Zaklade Electronic Frontier (EFF) otkrio je da prosječni otisak preglednika nosi više od 18 bita entropije, dovoljno za izdvajanje jednog uređaja među otprilike 280 tisuća njih. Sofisticirana komercijalna rješenja kao što je FingerprintJS tvrde da je otisak prsta 99,5 posto jedinstven u svom skupu podataka. Točnost u stvarnom svijetu za stabilnu identifikaciju između sesija varira između 60 i 75 posto, ali to je i dalje iznimno visoko za nešto što ne zahtijeva pohranu ili interakciju s vaše strane. Uzimanje digitalnih otisaka prstiju ne traži pohranjivanje bilo kojih podataka. Ne postoji datoteka koju možete izbrisati, nema predmemorije koju možete očistiti. Kada izbrišete podatke o pregledavanju, otisak prsta i dalje ostaje. Izveden je iz vaše konfiguracije hardvera i softvera, a oni ne idu nikamo i ne mogu biti lako izbrisani. Tri ključna API-ja Najsnažniji signali otiska prsta dolaze iz tri API-ja preglednika dizajniranih za inače legitimne svrhe: Canvasa, WebGL-a i Web Audio API-ja. Canvas govori vašem pregledniku neka nacrta skrivenu sliku, obično tekst u određenom fontu, s preklapajućim oblicima i bojama. Način na koji se slika renderira ovisi o vašoj grafičkoj kartici, grafičkom upravljačkom programu, pogonu fontova OS-a i algoritmima za uklanjanje dodjeljivanja aliasa koje koristi vaš sustav. Prikazani pikselni podaci pretvaraju se u hash, što je vaš otisak prsta na platnu, a on je stabilan u svim sesijama, u anonimnom načinu rada i među virtualnim privatnim mrežama.