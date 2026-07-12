Znate li što zapravo znači ovaj prazan trokut na odjeći? Niste jedini koji su u zabludi

Ako ste mislili da taj geometrijski lik predstavlja neku posebnu vrstu centrifuge ili možda preporuku za vješalicu, u velikoj ste zabludi. Stručnjaci za održavanje tekstila objašnjavaju da prazan, neispunjen trokut zapravo donosi odlične vijesti za vaše tvrdokorne mrlje .

Naime, on označava da je taj specifičan komad tkanine dovoljno otporan i siguran za tretiranje bilo kojom vrstom izbjeljivača, uključujući i onaj klorirani, a da pritom nećete uništiti vlakna ili boju .

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S druge strane, ako na svojoj odjeći ugledate trokut unutar kojeg su povučene dvije dijagonalne crte ili onaj sa slovima 'CL' koji je prekrižen, to znači da morate biti puno oprezniji. Taj znak dopušta isključivo korištenje izbjeljivača koji u sebi ne sadrže agresivni klor (poput onih na bazi kisika). Ovaj simbol se najčešće nalazi na šarenoj odjeći jer je kisikovo izbjeljivanje nježnije i manje štetno za boje .

Oni manje poznati simboli presudni su za pravilno održavanje tkanina

I ono najvažnije – ako je trokut u potpunosti zacrnjen i prekrižen znakom 'X' (kako se često može vidjeti i na ilustraciji pamučnih ručnika), bježite od izbjeljivača glavom bez obzira, osim ako ne želite uništiti svoj omiljeni odjevni predmet.

Sada kada znate ovu malu tajnu s etikete, rješavanje onih nezgodnih ljetnih mrlja bit će znatno lakše i bezbolnije za vašu garderobu.