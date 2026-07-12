tajna etikete

Znate li što zapravo znači ovaj prazan trokut na odjeći? Niste jedini koji su u zabludi

D.A.M.

12.07.2026 u 19:01

Pravilno tumačenje oznaka na etiketi ključno je za očuvanje kvalitete tkanina pri svakom pranju
Pravilno tumačenje oznaka na etiketi ključno je za očuvanje kvalitete tkanina pri svakom pranju Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Priznajte, koliko ste puta kupili novi komad odjeće, pogledali dugačku etiketu s uputama za pranje i samo odmahnuli rukom jer vam pola onih hijeroglifa ionako nije jasno? Većina nas dobro poznaje klasičnu 'kadicu' s naznačenim stupnjevima za pranje ili onaj prekriženi krug koji znači da glačalo nije poželjno. No, na našim omiljenim majicama, ručnicima i posteljini često se krije i jedan misteriozni simbol kojeg mnogi potpuno ignoriraju - prazan trokut

Ako ste mislili da taj geometrijski lik predstavlja neku posebnu vrstu centrifuge ili možda preporuku za vješalicu, u velikoj ste zabludi. Stručnjaci za održavanje tekstila objašnjavaju da prazan, neispunjen trokut zapravo donosi odlične vijesti za vaše tvrdokorne mrlje.

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Pojavljuje se u tri varijante

Naime, on označava da je taj specifičan komad tkanine dovoljno otporan i siguran za tretiranje bilo kojom vrstom izbjeljivača, uključujući i onaj klorirani, a da pritom nećete uništiti vlakna ili boju.

Jednostavni trikovi za bolji san koji mogu napraviti veliku razliku već večeras Izvor: Ostale fotografije / Autor: Freepik

S druge strane, ako na svojoj odjeći ugledate trokut unutar kojeg su povučene dvije dijagonalne crte ili onaj sa slovima 'CL' koji je prekrižen, to znači da morate biti puno oprezniji. Taj znak dopušta isključivo korištenje izbjeljivača koji u sebi ne sadrže agresivni klor (poput onih na bazi kisika). Ovaj simbol se najčešće nalazi na šarenoj odjeći jer je kisikovo izbjeljivanje nježnije i manje štetno za boje.

Oni manje poznati simboli presudni su za pravilno održavanje tkanina
Oni manje poznati simboli presudni su za pravilno održavanje tkanina Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific

I ono najvažnije – ako je trokut u potpunosti zacrnjen i prekrižen znakom 'X' (kako se često može vidjeti i na ilustraciji pamučnih ručnika), bježite od izbjeljivača glavom bez obzira, osim ako ne želite uništiti svoj omiljeni odjevni predmet. 

Sada kada znate ovu malu tajnu s etikete, rješavanje onih nezgodnih ljetnih mrlja bit će znatno lakše i bezbolnije za vašu garderobu.

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